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Solenidade de posse da nova diretoria do Lions Clube é realizada em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 10:02

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Foi realizada na noite desta quinta-feira (29) a solenidade de encerramento de mandato da Diretoria do Ano Leonístico 2016/2017, e posse da nova Diretoria para o Ano Leonístico 2017/2018.

Prestigiaram a solenidade, dentre outros, o deputado Felipe Orro; o representante do prefeito de Aquidauana – Odilon Ribeiro, o gerente Wezer Lucarelli; o Major Niedson de Carvalho Mendonça, do 9º BE Cmb; CL Leonildo Cunha, presidente do LC Campo Grande Sul e presidente da Divisão LC 1; Ten Cel Airton Leonel Praeiro – comandante do 7º Batalhão da PM; Maj. Geisa Maria Rodrigues Ferreira Romero – comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar;  Cap. BM – Silvio Romero Benites, Comandante da Seção Bombeiros de Anastácio; Prof. Silas Cabral – chefe de gabinete da Prefeitura de Anastácio, representando o prefeito Nildo Alves de Albres; CL Edilson Nobre de Azevedo – Governador do DLB 1; CL Heitor Batista da Silva – Assessor do GMT; Everton Fernando Stábile – Presidente do CL Bela Vista; Fernando Camargo de Anchieta – Assessor  Meio Ambiente LC8; Silvamar Rodrigues Damaceno Camargo, presidente LC de Birigui (SP); Renato Prates Garcia, da Loja Maçônica Conquista e Integração; Denire Carvalho – presidente do Sindicato do Comércio Varejista; CL Veimar Trindade Vasques e Cal Arlete Arguelho Vasques – do LC Jardim; CL Paulo José Stefanello – LC Sidrolândia; Cal Cleusa Kobayashi - tesoureira da Governadoria;  Karina Rodrigues – Secretária; Renato Rodrigues; coordenador da Governadoria.

O Lions Clube Aquidauana foi fundado em 10 de novembro de 1955 e está completando neste ano, sessenta e dois anos de trabalhos ininterruptos em prol das comunidades aquidauanense e anastaciana. O Cl Presidente Jocelito fez a entrega de lembranças de sua gestão, assim como um relatório das atividades do clube neste ano que termina.

Em seguida, foi empossado o Cl Natalício Canhete que regerá os destinos do Clube, como presidente, durante o Ano leonístico 2017/2018, desejando muito sucesso neste ano. Ato contínuo entregou o martelo como sinal de estima, amor e confiança.

Ainda na sequência da solenidade, o presidente Natalício Canhete deu posse aos demais diretores assinalando que “estou certo que os companheiros irão exercer suas funções com dedicação e inteligência, amor e solidariedade engrandecendo cada vez mais o nome do Lions perante nossa sociedade.”

Foram empossados: CL Ernandes |Peixoto de Miranda – 1º Vice-presidente; Cal. Janaina da Silva Conceição – 2º Vice-presidente; 1º Secretário – CL Vanderlei Braga Paim; 2º Secretário – CL Edmilson Aurélio Marcos; 1º Tesoureiro – CL Alfredinho de Oliveira Junior; 2º Tesoureiro – CL Ernandes Peixoto de Miranda; Diretor de Patrimônio – Cal. Cheila Claudia de Souza; Diretor Social – CL. Jonas Chaves Junior; Diretor Animador – CL. Almir de Oliveira Periano; Diretor de Novos Sócios – Cal. Leonice Prates Braga Paim.

Para saudar a nova diretoria fez uso da palavra o deputado estadual Felipe Orro que desejou sucesso aos novos diretores assim como ao Clube. Durante a solenidade foi feita também a inauguração do memorial de Ex-Presidentes – momento marcante para a vida do Clube. O Presidente do LC de Bela Vista – Everton Fernando Stábile, recebeu das mãos do Governador do Lions Clube – a Carta Constitutiva da entidade.

 

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