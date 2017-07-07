Família promove almoço beneficente para custear tratamento médico

Eventos
A família de dona Maria Helena Pedroso da Gama está promovendo um almoço beneficente com churrasco para custear seu tratamento. Ela teve um aneurisma e precisa realizar exames que custam até R$ 4 mil. Os procedimentos vão determinar se ela precisará passar por uma cirurgia.
O almoço ocorre no domingo (9), a partir das 12h, no Clube Arpa. O convite custa R$ 20 e as entradas podem ser compradas com o cunhado de dona Maria Helena, Osmar, mais conhecido como “Feio Churrasqueiro”. Mais informações é só ligar para o (67) 99857-6140.
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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