Esquadrilha da Fumaça apresenta-se em Campo Grande no Domingo Aéreo



A Base Aérea de Campo Grande (ALA 5) abre seus portões no dia 30 de julho de 2017 para receber a população no seu tradicional "Domingo Aéreo”. O evento que acontece das 10 às 17h conta com exposição de aviões de caça, aviões cargueiros, helicópteros, carros antigos e motos e, ainda, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.



Além dessas atrações, o evento contará com diversos serviços oferecidos aos visitantes, como orientações de cuidado com a saúde e higiene bucal, além de várias atividades educativas para as crianças.



A entrada é franca, mas quem quiser poderá colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será revertido para instituições assistenciais de Campo Grande.

Data: 30 de julho

Horário: das 10h às 17h

Local: Base Aérea de Campo Grande

Entrada franca.