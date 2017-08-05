Diretório Acadêmico realiza “Festa Agostina UFMS II” na Praça dos Estudantes

Eventos
Haverá a participação das atrações Cia Zari, Falkner da banda Marasmo, além da comercialização de comidas, doces e bebidas
Hoje (5), o Diretório Acadêmico da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ) realiza a “Festa Agostina UFMS II”, na Praça dos Estudantes, localizada no Centro de Aquidauana (MS).
É a segunda edição do evento, que foi realizado com sucesso no ano de 2016. Segundo o Diretório Acadêmico, o objetivo desse evento é criar um espaço destinado à socialização, sobretudo dos universitários, por meio da dança “quadrilha”, dos acadêmicos da UFMS/CPAQ.
Também haverá a participação das atrações Cia Zari, Falkner da banda Marasmo, além da comercialização de comidas, doces e bebidas. A “Festa Agostina UFMS II” será realizada das 19h às 23h.
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS