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Coxim

Empresários comemoram movimentação econômica gerada pelo Rally dos Sertões

Com apoio do Governo do Estado e das prefeituras envolvidas, o legado deixado pela competição esportiva vai além do entretenimento

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2017 às 15:01

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Mais de 1,7 mil pessoas desembarcaram em Coxim na quinta-feira (24), primeiro dia do Rally dos Sertões em Mato Grosso do Sul. A cidade, de pouco mais de 33 mil habitantes, reforçou estoques, funcionários e se estruturou para a passagem de uma das maiores competições off road do mundo, que encerra a edição 2017 amanhã, em Bonito.

 

Com apoio do Governo do Estado e das prefeituras envolvidas, o legado deixado pela competição esportiva vai além do entretenimento. A estimativa da organização é de que o impacto econômico chegue a R$ 5 milhões nas cidade por onde eles passam, resultando em renda extra para hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e fornecedores.

 

Coxim tem 1.506 leitos distribuídos em 32 hotéis, além de vários ranchos nas margens do rio Taquari e do rio Coxim. O evento esportivo fez a taxa de ocupação saltar de 40% para 80%, em média, com algumas unidades lotadas, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

 

Do micro ao grande

 

A 5° etapa do Rally dos Sertões melhorou a ocupação no Hotel Coxim, que teve dois dias de lotação nesta semana. O proprietário Fernando Luís Caprara, conta que o normal para a época é ter 70% de lotação e eventos desse tipo ajudam a colocar Coxim em um roteiro nacional, além de fomentar o turismo de eventos, ainda pouco explorado no município.

 

 “Nós temos um pedaço do Pantanal aqui e precisamos divulgar e encontros como o Rally ajudam nesse processo”, conta ele ao ressaltar que tem clientes o ano inteiro, mas que sente a necessidade de fomentar o turismo além da pesca, como eventos esportivos e ecoturismo.

 

Além do café da manhã, Fernando serve jantar em seu hotel, o que ajuda movimentar ainda mais a economia local. “Compramos produtos daqui, principalmente o peixe, que vem de uma peixaria que comprou de um pescador. Então tem toda uma cadeia envolvida, o dinheiro fica aqui”.

 

É o caso de do Messias de Souza, proprietário da Peixaria Peixe Vivo. Ele compra o pescado de pescadores profissionais e revende aos empresários. As espécies Pacu e Pintado são as mais vendidas e em semanas atípicas como essa, com o Rally dos Sertões, ele vê a demanda pelo seu produto aumentar. “Ajuda a cidade como um todo, é muito importante pra gente”.

 

Cultivar para voltar

 

Otimista, o proprietário do restaurante Senzala, Vlademir Silva, diz que agora é a hora de aprender com o pessoal do Rally dos Sertões, saber dos gostos, das preferências, do modo de consumo e claro, cativá-los para que voltem outras vezes a Coxim. “Vamos aprender com eles para os próximos anos, por que além dos eventos eles podem voltar para visitar a cidade e nosso turismo”.

 

“Nós precisamos muito desse tipo de evento, principalmente por que não temos e nem podemos, por questão ambiental, ter indústrias aqui. Então é o turismo em suas mais variadas formas que nos ajudam”, afirma ele, que mora na cidade há 25 anos.

 

Rinaldo Franco, mais conhecido como Xuxa, teve sorte e comemorou. A rampa de chegada dos competidores na avenida pela avenida Virginia Ferreira, foi montada em frente a sua conveniência. Além disso, ele alugou mesas e forneceu bebidas ao evento.

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