Primeiro Festival de Hambúrguer começa no dia 14 de outubro

Começa no próximo dia 14 de outubro, o primeiro Burger Fest MS, o festival de hambúrguer de Mato Grosso do Sul. Durante 17 dias os amantes do hambúrguer poderão se deliciar com uma variedade de sabor em 20 hamburguerias, restaurantes, bistrôs e casas noturnas de Campo Grande. Além de poder escolher seu burger preferido através do site de votação www.burgerfestms.com.br. Durante o evento, as casas participantes vão oferecer em seus endereços opções exclusivas do preparo, que serão vendidos com um preço de R$ 18,00 até R$ 39,00.

O evento é organizado pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), responsável também pela realização de outros festivais gastronômicos consolidados no Estado, um exemplo é a 11ª edição do Bar em Bar que acontece no próximo mês.

O presidente da associação em Mato Grosso do Sul, Juliano Wertheimer, ressalta que Campo Grande se transformou em uma cidade referência em alimentação fora do lar "surgiram diversas casas, dos mais variados portes e estilos e muitas têm como referência o hambúrguer. Pensando nisso criamos o Burger Fest MS para que a população possa conhecer os pratos e escolher os melhores da Capital. Ao final do festival será divulgado um ranking com os dez melhores hambúrgueres escolhido por voto popular", explica.

"Este festival com certeza é um prato cheio para os apaixonados por hambúrguer. A população pode aproveitar uma grande variedade de sabores e se surpreender com a qualidade e variedade dos produtos", afirma o presidente.