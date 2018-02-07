Com muito axé, Carnaval de Bodoquena começa na sexta-feira

A prefeitura municipal de Bodoquena, através da secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento econômico prepara um grande carnaval de rua, serão 5 dias de festa com artistas de todo o estado.

Denominado como Folia Serrana, o carnaval de rua de 2018 contará com uma grande estrutura de som e iluminação, reforço na segurança e uma grande praça de alimentação.

A organização está na reta final e a expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem por Bodoquena em cada noite de evento. Além das noites de festa e as matinês, os turistas podem desfrutar das inúmeras belezas naturais no município.

Programação:

09/02 (Sexta-feira)

21 horas – Abertura oficial

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

22 horas – Show com Koisabamba

10/02 (Sábado)

22 horas – Show com a banda Thimbahia

DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nune

11/02 (Domingo)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças

22 horas – Show com a banda Thimbahia

12/02 (Segunda-feira)

22 horas – Show com Paolla

Show com Rominho

13/09 (Terça-feira)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil

21 horas – Show com a banda Axé Mix