Com muito axé, Carnaval de Bodoquena começa na sexta-feira

Eventos
Serão cinco dias de folia com várias atrações musicais
A prefeitura municipal de Bodoquena, através da secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento econômico prepara um grande carnaval de rua, serão 5 dias de festa com artistas de todo o estado.
Denominado como Folia Serrana, o carnaval de rua de 2018 contará com uma grande estrutura de som e iluminação, reforço na segurança e uma grande praça de alimentação.
A organização está na reta final e a expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem por Bodoquena em cada noite de evento. Além das noites de festa e as matinês, os turistas podem desfrutar das inúmeras belezas naturais no município.
Programação:
09/02 (Sexta-feira)
21 horas – Abertura oficial
Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval
22 horas – Show com Koisabamba
10/02 (Sábado)
22 horas – Show com a banda Thimbahia
DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nune
11/02 (Domingo)
16 às 19 horas – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças
22 horas – Show com a banda Thimbahia
12/02 (Segunda-feira)
22 horas – Show com Paolla
Show com Rominho
13/09 (Terça-feira)
16 às 19 horas – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil
21 horas – Show com a banda Axé Mix
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