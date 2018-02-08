Balneário de Jardim estará interditado durante o carnaval

Na última segunda-feira, dia 05 de fevereiro, o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro esteve nas dependências do Balneário Municipal na companhia do vice-prefeito e coordenador da defesa civil do município Gerado Alencar e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura Olavo Junior, para avaliação das condições do local. O atrativo fora fechado na última sexta-feira (2), devido à grande incidência de chuva na semana, que ocasionou danos à infraestrutura, prejudicando as condições necessárias para que o receptivo pudesse ser palco do Prata Folia.

Como já levantado anteriormente, a programação do evento prevista inicialmente para acontecer no balneário, poderia sofrer alterações tanto quanto ao local dos festejos quanto à programação.

Foi então acordado entre as partes que o local permaneça fechado, para que as equipes possam trabalhar na recuperação dos estragos causados. Conforme explicou o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), o local precisa manter-se fechado, pois não na situação em que se encontra não apresenta segurança.

A decisão do executivo foi transferir o local do evento para a Praça Evandro Bazzo, localizada no centro da cidade e oportunizar que as famílias jardinenses possam se reunir e confraternizar com seus filhos e amigos, pensando nisso, o evento Praça Folia acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro das 17h às 21h.