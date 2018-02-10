Segundo dia do Carnaval de Bodoquena tem banda Thimbahia

A banda Thimbahia promete levar alegria aos foliões neste sábado (10), no Folia Serrana, o carnaval de Bodoquena.

A expectativa é que 5 mil pessoas passam pelo evento. A programação vai até terça-feira (13), na Praça da Liberdade.

Confira a programação do Folia Serrana:

10/02 (Sábado)

22 horas – Show com a banda Thimbahia

DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nunes

11/02 (Domingo)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças

22 horas – Show com a banda Thimbahia

12/02 (Segunda-feira)

22 horas – Show com Paolla

Show com Rominho

13/09 (Terça-feira)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil

21 horas – Show com a banda Axé Mix