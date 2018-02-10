Segundo dia do Carnaval de Bodoquena tem banda Thimbahia

Eventos
A banda Thimbahia promete levar alegria aos foliões neste sábado (10), no Folia Serrana, o carnaval de Bodoquena.
A expectativa é que 5 mil pessoas passam pelo evento. A programação vai até terça-feira (13), na Praça da Liberdade.
Confira a programação do Folia Serrana:
10/02 (Sábado)
22 horas – Show com a banda Thimbahia
DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nunes
11/02 (Domingo)
16 às 19 horas – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças
22 horas – Show com a banda Thimbahia
12/02 (Segunda-feira)
22 horas – Show com Paolla
Show com Rominho
13/09 (Terça-feira)
16 às 19 horas – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil
21 horas – Show com a banda Axé Mix
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