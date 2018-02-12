Banda Puro Malte agita o último dia de carnaval em Jardim

Eventos
Praça Folia acontece na praça central da cidade
A Banda Puro Malte encerra a programação de carnaval do Praça Folia nesta segunda-feira (12), em Jardim.
A folia na cidade acontece na Praça Evandro Bazzo desde sábado. Além da banda, o cantor Chiquinho Soares e DJ Zagalo estão entre as atrações de hoje.
O evento está previsto para iniciar às 17 horas, a entrada é gratuita e está proibido a entrada de garrafas envasadas em vidro.
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
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