Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:49

Buscar

Últimas notícias
X

Eventos

Banda Puro Malte agita o último dia de carnaval em Jardim

Praça Folia acontece na praça central da cidade

Joilson Francelino Santana

Publicado em 12/02/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Banda Puro Malte encerra a programação de carnaval do Praça Folia nesta segunda-feira (12), em Jardim.

A folia na cidade acontece na Praça Evandro Bazzo desde sábado. Além da banda, o cantor Chiquinho Soares e DJ Zagalo estão entre as atrações de hoje.

O evento está previsto para iniciar às 17 horas, a entrada é gratuita e está proibido a entrada de garrafas envasadas em vidro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo