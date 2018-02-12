Banda Puro Malte agita o último dia de carnaval em Jardim

A Banda Puro Malte encerra a programação de carnaval do Praça Folia nesta segunda-feira (12), em Jardim.

A folia na cidade acontece na Praça Evandro Bazzo desde sábado. Além da banda, o cantor Chiquinho Soares e DJ Zagalo estão entre as atrações de hoje.

O evento está previsto para iniciar às 17 horas, a entrada é gratuita e está proibido a entrada de garrafas envasadas em vidro.