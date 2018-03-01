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Exército Aquidauana

9º Batalhão de Engenharia inaugura núcleo preparatório de oficiais da reserva

Missão do NPOR é promover a formação de oficial da reserva de 2ª classe

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 01/03/2018 às 11:05

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O 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana (Batalhão Carlos Camisão) realiza nesta sexta-feira (2), a inauguração do Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva (NPOR), que prepara oficiais temporários no serviço militar. 

Segundo informações do batalhão, a missão do NPOR é promover a formação de oficial da reserva de 2ª classe, por intermédio de recrutamento entre cidadãos convocados para a prestação do serviço militar inicial. Para participar, os candidatos precisam ser brasileiros natos e estarem devidamente matriculados no último ano do ensino médio. 

O ano de instrução do NPOR é dividido em duas fases: Período Básico (PB) e Período de Formação e Aplicação (PFA). Em aproximadamente 10 meses, o aluno é submetido à formação do combatente básico no PB, e posteriormente, no PFA, ele receberá os conhecimentos técnicos da Arma de Engenharia, e outros conhecimentos específicos relativos às funções que poderá desempenhar como oficial do Exército.

Ao concluir o curso com êxito, o aluno será declarado Aspirante-a-Oficial da Reserva não remunerada da Arma de Engenharia e, caso ele seja voluntário, e conforme a disponibilidade de vagas, poderá prosseguir na carreira das armas, como oficial temporário em uma organização militar do Exército, por até sete anos.


Serviço

A cerimônia acontecerá no Pátio Líbio King, às 9 horas, mas o portão do (9º BE CMB) será aberto uma hora antes. O endereço é Rua Duque de Caxias, s/n, Aquidauana e ao final do evento será oferecido para alunos e familiares. 


Formatura
Local: Pátio Líbio King às 9:00 horas
Aula Inaugural
Local: Auditório Visconde de Taunay às 10:00 horas
Decerramento da Placa do NPOR
Loca: Instalações do NPOR às 10:40 horas
Almoço
Local: Refeitório às 11:30

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