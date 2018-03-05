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Feira da Estação

A primeira edição da Feira da Estação Ferroviária do mês de março acontece amanhã

Terá programação especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado todo 08 de março

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 05/03/2018 às 14:22

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Para cantar na feira, com repertório para lá de especial e, principalmente, para emocionar as mulheres, a convidada é a cantora aquidauanense Juliana Monteiro, que tem representado bem a cidade de Aquidauana no cenário da música dentro e fora de Mato Grosso do Sul.

Mimos na decoração e ambientação da Feira da Estação de amanhã também serão para dar um toque mais feminino em homenagem às mulheres. 

A Feira da Estação Ferroviária funciona com sua estrutura montada na Rua Bichara Salamene, na extensão da Esplanada Ferroviária. Haverá cerca de 30 tendas na praça de alimentação, com cardápio variado de doces, salgados, panificação e refeições da culinária regional e japonesa.

Por exemplo, na praça de alimentação da Feira da Estação é possível encontrar hortifrútis frescos, vindos direto da horta para a feira e com preços atrativos. Já na culinária, o cardápio da feira conta com pratos como galinhada caipira, sopa paraguaia, porções de peixe, mandioca, caldo de piranha, pastéis, salgados, cachorro-quente, batatas recheadas, macarrão tropeiro e espetinho.  O público também poderá saborear as tapiocas doces, salgadas e cremosas, sushi, sobá, yasi udon e dezenas de compotas de doces e pães caseiros. 

Artesãos de Aquidauana também estarão a postos com uma vasta opção de artesanatos para decoração, utensílios domésticos e souvenirs para quem quiser comprar e presentear alguém especial.

A Feira da Estação é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, com organização da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fundact) e apoio do Governo do Estado de MS.

A Feira da Estação tem como objetivo principal promover lazer e entretenimento na cidade, além de ser uma alternativa de evento quinzenal que incentiva a geração de renda e economia solidária para os feirantes e artesãos de Aquidauana, da cidade, zona rural e aldeias.

SERVIÇO – Quem se interessar em ser expositor e comercializar produtos gastronômicos e artesanatos na Feira da Estação de Aquidauana é necessário procurar a Fundact, na Esplanada Ferroviária, na Rua Bichara Salamene, e se informar sobre as normas para comercialização e exposição na feira.

 

Fonte: AGECOM

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