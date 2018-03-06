Rede Comper prepara algumas ações com foco nas clientes mulheres

Na semana alusiva ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, a Rede Comper de Supermercados preparou algumas ações com foco nas clientes mulheres. Cafés da manhã e tarde, campanha educativa contra a violência feminina e cursos gratuitos de artesanato poderão ser conferidos.

Em parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, o Comper realiza até sexta-feira (9) uma campanha educativa com o tema “Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher" para orientações quanto à importância de denunciar qualquer tipo de agressão sofrida. “É uma forma de incentivarmos as denúncias para diminuir o cenário da violência feminina em Campo Grande”, relata Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento.

A campanha antiviolência será realizada das 10h às 12h nas lojas Hipercenter Jardim dos Estados, Ypê Center, Tamandaré e Bandeirantes. No Comper Tijuca também está programada para as 14h.

Na quarta-feira (7), às 15h, está programado café da tarde às clientes, com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer. As mulheres que integram a instituição darão orientações sobre ações de prevenção ao câncer de mama.

Já na quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, haverá café da manhã e entrega de rosas para as mulheres em todas as lojas Comper, a partir das 9h. No Tijuca e no Hipercenter Jardim dos Estados, porém, os corais Boa Vontade e da UMI (Universidade de Melhor Idade), ligada à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), respectivamente, estarão fazendo apresentações musicais durante os cafés.

Artesanato – As mulheres que quiserem participar de oficina gratuita de artesanato para a confecção de lixeirinhas para carros e ecobags feitas de sacos de cebola podem se inscrever no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do Hipercenter Jardim dos Estados. As aulas serão ministradas pela artesã e designer de artesanato Isabel Doering Muxfeld, na quinta e sexta (9), às 14h, na Cozinha Experimental.

Isabel arrecada os sacos de cebola todas as sextas na Rede Comper e com eles ministra oficinas para as mulheres no Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural. O projeto desenvolvido no local começou em agosto do ano passado, sendo que o dinheiro arrecadado com as vendas dos produtos é revertido às produtoras dos objetos. Os preços das bolsas variam de 25 a 30 reais e os lixinhos para veículos são vendidos de 10 a 15 reais.