Estação Caxara comemora aniversário com grande festa em Bonito

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A comemoração acontece no dia 31 de março, durante feriado da Semana Santa
A Estação Caxara, tradicional ponto de encontro de sul-mato-grossenses que buscam diversão, comemorará o seu primeiro aniversário no dia 31 de março, durante o feriado da Semana Santa, com grande festa no município de Bonito.
De acordo com os organizadores do evento, a festa, que terá início às 23h, contará com várias atrações musicais, que variam entre sertanejo, pagode e funk.
Manino Gomes, Axé Sunset, Rhuan Carlos e DJ Fred Canhão são algumas das atrações já confirmadas, responsáveis pela animação do evento.
Os lotes de ingresso custam entre R$20,00 e R$30,00, e podem ser comprados nos postos de venda, como a Loja Maribela, Conveniência Zero Grau e Loja Bicho Bonito. Os convites também podem ser adquiridos diretamente com o cantor Rhuan Carlos. Informações pelo telefone (67) 99240-3838.
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