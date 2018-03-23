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Estação Caxara comemora aniversário com grande festa em Bonito

A comemoração acontece no dia 31 de março, durante feriado da Semana Santa

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/03/2018 às 07:24

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A Estação Caxara, tradicional ponto de encontro de sul-mato-grossenses que buscam diversão, comemorará o seu primeiro aniversário no dia 31 de março, durante o feriado da Semana Santa, com grande festa no município de Bonito.

De acordo com os organizadores do evento, a festa, que terá início às 23h, contará com várias atrações musicais, que variam entre sertanejo, pagode e funk.

Manino Gomes, Axé Sunset, Rhuan Carlos e DJ Fred Canhão são algumas das atrações já confirmadas, responsáveis pela animação do evento.

Os lotes de ingresso custam entre R$20,00 e R$30,00, e podem ser comprados nos postos de venda, como a Loja Maribela, Conveniência Zero Grau e Loja Bicho Bonito. Os convites também podem ser adquiridos diretamente com o cantor Rhuan Carlos. Informações pelo telefone (67) 99240-3838.

 

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