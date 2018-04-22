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Tradição

Família Ravaglia realiza festa para celebrar tradições italianas

Evento ocorreu no último sábado (21), em Aquidauana, na casa de Mario Ravaglia e Matilde Ravaglia

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/04/2018 às 16:58

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A família Ravaglia realizou, no último sábado (21), a segunda celebração das tradições italianas que os cercam, no município de Aquidauana.

O evento reuniu mais de 100 pessoas na casa de Mario Ravaglia e Matilde Ravaglia, com músicas e detalhes decorativos típicos de uma família tradicional italiana na cidade, principalmente pelos trabalhos com olaria, construção civil e ferraria. 

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com a pesquisadora Maria Elisa, que repassou um pouco da história da família. Confira, abaixo, um breve resumo:

"Os tetravós italianos: Andrea Ravaglia (1810, italiano) e Maria Nicolleta Renati (1816, italiana) casaram-se em 1845 em Ottone, Piacenza, Itália.

Um de seus filhos, Giorgio Ravaglia (1855, Ottone-1925, Aquidauana), aos 21 ano imigrou para o Brasil (1876), chegando pelo Porto do Rio de Janeiro; casou-se (1880) com Maria Magdalena Berticelli (1863, Vailate-1923, Aquidauana), na Colônia Conde D’Eu (atual Garibaldi e Coronel Pilar, RS).

Tiveram 11 filhos, que nasceram todos no Rio Grande do Sul: André (1880-1933), Carolina (1883-1958), João (1885-1941), Benjamim (1887-1964), Silvestre (1888-1936), Santa (1890-1918), Rosália (1893-1964), José (1894-1979), Vitório (1896-1967), Jacob (1897-1975) e Florinda (1900-1982).

Todos, pais, filhos e agregados, chegaram em Aquidauana, à época Estado de Mato Grosso, depois de 1905. Vindo de carros de bois, com duração de três meses, passando antes por Porto Murtinho e Nioaque. Primeiramente moraram à margem esquerda do rio Aquidauana (atual Anastácio), posteriormente à atual Aquidauana.

As mulheres da família casaram-se com Pivotto, 2 irmãos Cicalise, com 2 irmãs Ravaglia, e Vaccaro.

Rezava uma lenda dentro da família... “Somente um dos filhos retornou à Itália!”. Com desenvolvimento da genealogia da família Ravaglia, descobriu-se que esse tio João havia retornada foi ao Rio Grande do Sul.

Atualmente a GeneRavaglia possui 350 descendentes Ravaglia, sem considerar os agregados. Por estar em constante atualização, considerando os que já sabemos existir, faltam ainda uns 150 membros a serem incluídos... Até o 3º Encontro da Família Ravaglia, em 2019.

A GeneBerticelli possui 3.500 membros, considerando os agregados. Em outubro deste ano será a realizada a 2ª Festa da Família Berticelli, no Rio Grande do Sul".

Na oportunidade, as pessoas puderam se identificar na GeneRavaglia e também complementar os dados. Houve uma apresentação, no data show, mostrando a cronologia dos acontecimentos e os documentos encontrados.

O evento foi organizado e patrocinado por Matilde, Mário, Margarete, Solange e Nelson.

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