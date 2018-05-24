Vice-governadora Rose Modesto fará abertura oficial do Festival América do Sul Pantanal

Com extensa programação e shows de artistas nacionais aguardados pelo público, a 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal (Fasp) terá sua abertura oficial nesta quinta-feira (24) com a vice-governadora Rose Modesto representando o governador Reinaldo Azambuja.

“O festival reúne neste ano artistas de diversas partes da América do Sul trabalhando junto com os talentos regionais, para proporcionar uma festa riquíssima e gratuita aos turistas e a nossa população. É mais uma oportunidade de confraternizar, aproveitar os shows de cantores nacionais e movimentar toda a economia da região”, destaca a vice-governadora.

Na programação do Fasp, as oficinas e agendas culturais começaram no início da semana, mas os shows e atrações musicais terão início após a abertura oficial. Organizado pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Corumbá, o festival oferece oficinas, palestras, exposições e seminários nas diversas formas artísticas – como artesanato, artes cênicas, artes visuais, literatura e gastronomia, todas atividades gratuitas.

Atrações

A programação completa está disponível no site. A agenda de shows com artistas nacionais começa hoje e todas as apresentações serão na praça Generoso Ponce.