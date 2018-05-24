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Vice-governadora Rose Modesto fará abertura oficial do Festival América do Sul Pantanal

As oficinas e agendas culturais começaram no início da semana; os shows têm início hoje

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/05/2018 às 07:40

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Com extensa programação e shows de artistas nacionais aguardados pelo público, a 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal (Fasp) terá sua abertura oficial nesta quinta-feira (24) com a vice-governadora Rose Modesto representando o governador Reinaldo Azambuja.

“O festival reúne neste ano artistas de diversas partes da América do Sul trabalhando junto com os talentos regionais, para proporcionar uma festa riquíssima e gratuita aos turistas e a nossa população. É mais uma oportunidade de confraternizar, aproveitar os shows de cantores nacionais e movimentar toda a economia da região”, destaca a vice-governadora.

Na programação do Fasp, as oficinas e agendas culturais começaram no início da semana, mas os shows e atrações musicais terão início após a abertura oficial. Organizado pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura de Corumbá, o festival oferece oficinas, palestras, exposições e seminários nas diversas formas artísticas – como artesanato, artes cênicas, artes visuais, literatura e gastronomia, todas atividades gratuitas.

Atrações

A programação completa está disponível no site. A agenda de shows com artistas nacionais começa hoje e todas as apresentações serão na praça Generoso Ponce.

  • 24 de maio (quinta-feira): Martinho da Vila (RJ), com o show “Alô Vila Isabel”; Ballet Folclórico San Carlos, de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), com danças típicas da Bolívia; e Fábio Kaida (MS), harpista representante da legítima música paraguaia feita em Mato Grosso do Sul;
  • 25 de maio (sexta-feira): Criolo (SP), com o show “Ainda há tempo”; e Bro MCs (MS), grupo de indígenas Guarani Kaiowá das tribos Jaguapirú e Bororó com rap em guarani;
  • 26 de maio (sábado): Daniela Mercury (BA), com o espetáculo “Banzeiro”; e grupo Puerto Candelária (Venezuela), que apresentará uma cumbia superdançante;
  • 27 de maio (domingo): Roberta Miranda (PB), com o concerto “Os tempos mudaram”; e a dupla Tostão e Guarany com o violeiro Aurélio Miranda, no show “Memórias”, para mostrar a tradicional música de raiz do Mato Grosso do Sul.

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