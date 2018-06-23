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Leilão

Leilão 2 Marcas ocorre neste sábado, em Anastácio

Evento será realizado às 13h, no Sindicato Rural de Anastácio. A organização é de Kal Sacchi e Bedson Rodrigues.

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/06/2018 às 08:20

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Acontece às 13h deste sábado (23), em Anastácio, o 10º Leilão 2 Marcas, organizado por Kal Sacchi e Bedson Rodrigues. 

O evento, que será realizado no Sindicato Rural do município, reunirá 100 Reprodutores Nelore PO Mocho e Padrão, 40 Matrizes Nelore PO, além de 300 reses de corte. O leiloeiro escolhido para comandar o evento é Josias Vitorino.

Todo o leilão é realizado pela empresa Leiloboi, assessorado pela Nova Pecuária e transmitido pelo canal Agrobrasil TV.  São patrocinadores do evento as seguintes empresas: Center Boi, União Suplementação Animal, Nutriphós, Montana Suplementos Minerais e Rações e Casa do Criador Produtos Veterinários.

O frete de transporte do gado será gratuito para todo o Mato Grosso do Sul.

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