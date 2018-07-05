Shows nacionais confirmados para a 11ª edição do Moto Show

O tradicional Moto Show chega à sua 11ª edição em Jardim – MS que espera público recorde para este ano. O evento, que atrai apaixonados por motos de todo estado e país, acontece nos dias 06 (amanhã) e 07 (sábado) de julho. O Moto Show é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, e este ano além das atrações regionais, traz duas bandas de renome nacional.

IRA, uma das bandas mais emblemáticas de rock se apresenta na sexta-feira (06/07). No sábado (07/07) a atração principal fica por conta dos Detonautas, banda consagrada e detentora de grandes sucessos. Para deixar a festa ainda mais animada, as bandas regionais estarão presentes com um repertório que promete não deixar ninguém parado.

Diversos moto clubes do estado e de outras regiões já confirmaram sua participação. Neste ano, o evento aderiu à Campanha Nacional Zoeira Tô Fora, que tem como objetivo proporcionar um ambiente de qualidade e de confraternização para todos os visitantes.

Uma exposição de carros antigos também marcará presença e promete conectar as máquinas com a natureza. Os visitantes que resolverem esticar a permanência até domingo podem ainda desfrutar das belezas naturais da cidade de Jardim, uma ótima opção para relaxar depois do agito e seguir viagem renovado.

A entrada do evento é gratuita e os visitantes contarão com uma ampla praça de alimentação, Moto Shop e exposição de carros antigos. Mais informações podem ser adquiridas através do Centro de Atendimento ao Turista, pelo telefone: (67) 3251.1799

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 06/07/2018

17h – Recepção de Praça do Encontro

18h – Banda Puro Malte (Palco Alternativo)

20h30min – Banda Tarja Preta (Palco Principal)

22h30min – Show IRA (Palco Principal)

Sábado - 07/07/2018

16h – Circuito Marcha Lenta

17h – Passeio de motociclistas pela cidade

18h – Rezalenda (Palco Alternativo)

20h30min – Tubarões do Rio Formoso (Palco Alternativo)

22h30min – Show Detonautas (Palco Principal)

Onde se hospedar

Hotel Jardim: (67)3251-1388

Hotel Tropical: (67) 3251- 1403

Dom Fernando Hotel: (67) 3251-1377

Vitória Hotel: (67) 3251-4640

Hotel Estância: (67) 3251-5634

Hotel Presidente: (67) 3251-3679

Hotel Meridian: (67) 3251-1749

Hotel Brasil: (67) 3251-1618

Hotel de Trânsito: (67) 3251-1166

Pousada Zamora: (67) 99695.3133 / 98151.7271

Motel Chalana: (67) 3251.5118

Guia Lopes da Laguna

Hotel Florida Pantanal: (67) 3269.2997

Hotel Reis: (67) 3269.1101

Pousada do Rei - Ponte do Miranda: (67) 99936.7581

Pousada e Pesqueiro Farias: (67) 99652.4690

Motel Fazenda: (67) 3269.1025

ATRATIVOS:

Buraco das Araras 67 3255-4344 / 99995-2586

Seu Assis Camping e Balneário - 67 99954-8040

Recanto Ecológico Rio da Prata - 67 3321-3351

Lagoa Misteriosa - 67 98403-5204

Balneário Santuário do Prata - 67 99905-5278

Balneário Verano - 6799995-1443