Shows nacionais confirmados para a 11ª edição do Moto Show

Jardim
O Moto Show é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim
O tradicional Moto Show chega à sua 11ª edição em Jardim – MS que espera público recorde para este ano. O evento, que atrai apaixonados por motos de todo estado e país, acontece nos dias 06 (amanhã) e 07 (sábado) de julho. O Moto Show é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, e este ano além das atrações regionais, traz duas bandas de renome nacional.
IRA, uma das bandas mais emblemáticas de rock se apresenta na sexta-feira (06/07). No sábado (07/07) a atração principal fica por conta dos Detonautas, banda consagrada e detentora de grandes sucessos. Para deixar a festa ainda mais animada, as bandas regionais estarão presentes com um repertório que promete não deixar ninguém parado.
Diversos moto clubes do estado e de outras regiões já confirmaram sua participação. Neste ano, o evento aderiu à Campanha Nacional Zoeira Tô Fora, que tem como objetivo proporcionar um ambiente de qualidade e de confraternização para todos os visitantes.
Uma exposição de carros antigos também marcará presença e promete conectar as máquinas com a natureza. Os visitantes que resolverem esticar a permanência até domingo podem ainda desfrutar das belezas naturais da cidade de Jardim, uma ótima opção para relaxar depois do agito e seguir viagem renovado.
A entrada do evento é gratuita e os visitantes contarão com uma ampla praça de alimentação, Moto Shop e exposição de carros antigos. Mais informações podem ser adquiridas através do Centro de Atendimento ao Turista, pelo telefone: (67) 3251.1799
Confira a programação completa:
Sexta-feira – 06/07/2018
17h – Recepção de Praça do Encontro
18h – Banda Puro Malte (Palco Alternativo)
20h30min – Banda Tarja Preta (Palco Principal)
22h30min – Show IRA (Palco Principal)
Sábado - 07/07/2018
16h – Circuito Marcha Lenta
17h – Passeio de motociclistas pela cidade
18h – Rezalenda (Palco Alternativo)
20h30min – Tubarões do Rio Formoso (Palco Alternativo)
22h30min – Show Detonautas (Palco Principal)
Onde se hospedar
Hotel Jardim: (67)3251-1388
Hotel Tropical: (67) 3251- 1403
Dom Fernando Hotel: (67) 3251-1377
Vitória Hotel: (67) 3251-4640
Hotel Estância: (67) 3251-5634
Hotel Presidente: (67) 3251-3679
Hotel Meridian: (67) 3251-1749
Hotel Brasil: (67) 3251-1618
Hotel de Trânsito: (67) 3251-1166
Pousada Zamora: (67) 99695.3133 / 98151.7271
Motel Chalana: (67) 3251.5118
Guia Lopes da Laguna
Hotel Florida Pantanal: (67) 3269.2997
Hotel Reis: (67) 3269.1101
Pousada do Rei - Ponte do Miranda: (67) 99936.7581
Pousada e Pesqueiro Farias: (67) 99652.4690
Motel Fazenda: (67) 3269.1025
ATRATIVOS:
Buraco das Araras 67 3255-4344 / 99995-2586
Seu Assis Camping e Balneário - 67 99954-8040
Recanto Ecológico Rio da Prata - 67 3321-3351
Lagoa Misteriosa - 67 98403-5204
Balneário Santuário do Prata - 67 99905-5278
Balneário Verano - 6799995-1443
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS