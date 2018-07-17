19º Festival de Inverno começa dia 26 com diversas atrações; veja

Eventos
Evento será realizado na Praça da Liberdade, até 29 de julho
A organização da 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito já confirmou as principais atrações musicais que irão se apresentar durante o evento, que será realizado de 26 a 29 de julho.
Na primeira noite, quinta-feira, dia 26, a atração principal será o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator Michel Teló.
Na segunda noite, dia 27, sexta-feira, a atração principal será a apresentação dos músicos Renato Teixeira e Almir Sater, com o show duo AR.
No sábado, dia 28, a primeira atração musical ficará por conta do show da Drag Queen Gloria Groove (cantor, compositor, dublador, rapper e ator que fez parte do grupo Balão Mágico, em 2006).
Em seguida haverá a apresentação do cantor e compositor Milton Nascimento, reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Com 34 álbuns gravados, o artista já recebeu 5 prêmios Grammy.
Para fechar a programação, no domingo, o evento contará com a apresentação da dupla Anavitória.
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