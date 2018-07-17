Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:37

Buscar

Últimas notícias
X

Eventos

19º Festival de Inverno começa dia 26 com diversas atrações; veja

Evento será realizado na Praça da Liberdade, até 29 de julho

Renan Nucci

Publicado em 17/07/2018 às 15:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A organização da 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito já confirmou as principais atrações musicais que irão se apresentar durante o evento, que será realizado de 26 a 29 de julho.

Na primeira noite, quinta-feira, dia 26, a atração principal será o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator Michel Teló.

Na segunda noite, dia 27, sexta-feira, a atração principal será a apresentação dos músicos Renato Teixeira e Almir Sater, com o show duo AR.

No sábado, dia 28, a primeira atração musical ficará por conta do show da Drag Queen Gloria Groove (cantor, compositor, dublador, rapper e ator que fez parte do grupo Balão Mágico, em 2006).

Em seguida haverá a apresentação do cantor e compositor Milton Nascimento, reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Com 34 álbuns gravados, o artista já recebeu 5 prêmios Grammy.

Para fechar a programação, no domingo, o evento contará com a apresentação da dupla Anavitória.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo