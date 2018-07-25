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Bonito

19º Festival de Inverno foi lançado ontem, no Hotel Marruá

Cerimônia contou com a presença de autoridades e organizadores

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2018 às 14:38

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Foi realizado na noite desta terça-feira (24), no Hotel Marruá, em Bonito, o lançamento oficial do 19º Festival de Inverno de Bonito - que acontecerá de 26 a 29 deste mês.

A cerimônia contou, entre outras autoridades, com as presenças do secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, do prefeito municipal, Odilson Soares, do secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano, além de representantes de diversos setores relacionados ao turismo - com destaque para a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) - marcou também o lançamento da II Mostra Gastronômica - que é realizada durante o festival.

O 19º Festival de Inverno de Bonito trará neste ano grandes nomes da música nacional e estenderá a sua programação aos bairros, ao assentamento Guaicurús e ao distrito Águas do Miranda.

Em seu pronunciamento, o prefeito Odilson Soares destacou o importante papel social, cultural, turístico e econômico que o festival desempenha para o desenvolvimento do município, que tem no ecoturismo a sua principal atividade econômica e principal gerador de emprego e renda, empregando direta ou indiretamente mais de 50% da mão de obra do município.

A realização do evento conta com apoio do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, da Prefeitura Municipal de Bonito, da Lei de Incentivo à Cultura e da Energisa.

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