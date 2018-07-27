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Bonito

Festival de Inverno terá Almir Sater, Renato Teixeira e Glória Groove

Programação inclui esportes, cinema, artesanato, palestras e oficinas

Renan Nucci

Publicado em 27/07/2018 às 16:37

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Aberto na noite desta quinta-feira (26) com as presenças do secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, do prefeito municipal - Odilson Soares - e de um grande público, o 19º Festival de Inverno de Bonito prossegue nesta sexta-feira - 27 de julho - com uma extensa programação que terá como destaques as apresentações musicais de Marta Cel, Almir Sater e Renato Teixeira (com o show AR) e Glória Groove.

A cerimônia de abertura desta quinta teve início com homenagens aos músicos regionais Amambai e Amambaí, à musicista Mayara Amaral e ao grupo de artes cênicas Senta que o Leão é Manso, passando a logo a seguir para as apresentações musicais da Banda Sinfônica Musical de Bonito, do grupo local Canta Bonito e da principal atração da noite, o cantor Michel Teló com o show "Bem Sertanejo".

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA - DIA 27 DE JULHO

9h - Casa da Memória Raída

Encontro Cultural

CAFÉ FILOSÓFICO

10h - Espaço Madeiral

Cinema

MOSTRA DE FILMES

Amazônia - 14h

Casa da Memória Raída

Mesa Temática/Documentário

EU NÃO ANDO SÓ

Mara Silvestre (MS)

15h - Hotel Marruá

Palestra

NÃO DESCARTE, ENCAMINHE

RODRIGO SABATINI (SC)

Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil

15h - Espaço Madeiral

Cinema

MOSTRA DE FILMES

Como Nossos Pais

15h - Distrito Águas do Miranda

Palestra

VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA

Ângela Epifânio (MS)

16h - Casa da Memória Raída

Debate

CAFÉ FILOSÓFICO

MULHERES NA LITERATURA

‘Produção Literária Feita por Mulheres’

16h - Bairro Marambaia

Praça

INTERVENÇÃO DE SKATE

16h/18h - Distrito Águas do Miranda

NÃO É GRUPO (Dourados/MS)

‘Judith e Sua Sombra de Menino’

18h - Praça da Liberdade

Dança

CIA. DE SAPATEADO PÉ NA TÁBUA e BR JAZZ (SP)

‘Escuta Essa Dança’

19h - Praça da Liberdade

Circo

NÓS NO BAMBU (DF)

‘Mar Sem Beira’

19h - Espaço Madeiral

Cinema

MOSTRA DE FILMES

La Plata Yvyguy - Enterros e Guardados

20h - Praça da Liberdade

Música

MARIA ALICE (MS)

‘Sertões’

21h30 - Praça da Liberdade

Música

ALMIR SATER (MS) e RENATO TEIXEIRA (SP)

‘AR’

0h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)

Música

MARTA CEL (MS)

1h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)

Música

GLÓRIA GROOVE (SP)

2h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)

Música Eletrônica

DJ JOU GONZALES (Bonito/MS)

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