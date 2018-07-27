Festival de Inverno terá Almir Sater, Renato Teixeira e Glória Groove

Bonito
Programação inclui esportes, cinema, artesanato, palestras e oficinas
Aberto na noite desta quinta-feira (26) com as presenças do secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, do prefeito municipal - Odilson Soares - e de um grande público, o 19º Festival de Inverno de Bonito prossegue nesta sexta-feira - 27 de julho - com uma extensa programação que terá como destaques as apresentações musicais de Marta Cel, Almir Sater e Renato Teixeira (com o show AR) e Glória Groove.
A cerimônia de abertura desta quinta teve início com homenagens aos músicos regionais Amambai e Amambaí, à musicista Mayara Amaral e ao grupo de artes cênicas Senta que o Leão é Manso, passando a logo a seguir para as apresentações musicais da Banda Sinfônica Musical de Bonito, do grupo local Canta Bonito e da principal atração da noite, o cantor Michel Teló com o show "Bem Sertanejo".
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA - DIA 27 DE JULHO
9h - Casa da Memória Raída
Encontro Cultural
CAFÉ FILOSÓFICO
10h - Espaço Madeiral
Cinema
MOSTRA DE FILMES
Amazônia - 14h
Casa da Memória Raída
Mesa Temática/Documentário
EU NÃO ANDO SÓ
Mara Silvestre (MS)
15h - Hotel Marruá
Palestra
NÃO DESCARTE, ENCAMINHE
RODRIGO SABATINI (SC)
Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil
15h - Espaço Madeiral
Cinema
MOSTRA DE FILMES
Como Nossos Pais
15h - Distrito Águas do Miranda
Palestra
VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA
Ângela Epifânio (MS)
16h - Casa da Memória Raída
Debate
CAFÉ FILOSÓFICO
MULHERES NA LITERATURA
‘Produção Literária Feita por Mulheres’
16h - Bairro Marambaia
Praça
INTERVENÇÃO DE SKATE
16h/18h - Distrito Águas do Miranda
NÃO É GRUPO (Dourados/MS)
‘Judith e Sua Sombra de Menino’
18h - Praça da Liberdade
Dança
CIA. DE SAPATEADO PÉ NA TÁBUA e BR JAZZ (SP)
‘Escuta Essa Dança’
19h - Praça da Liberdade
Circo
NÓS NO BAMBU (DF)
‘Mar Sem Beira’
19h - Espaço Madeiral
Cinema
MOSTRA DE FILMES
La Plata Yvyguy - Enterros e Guardados
20h - Praça da Liberdade
Música
MARIA ALICE (MS)
‘Sertões’
21h30 - Praça da Liberdade
Música
ALMIR SATER (MS) e RENATO TEIXEIRA (SP)
‘AR’
0h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)
Música
MARTA CEL (MS)
1h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)
Música
GLÓRIA GROOVE (SP)
2h - Centro de Múltiplo Uso (CMU)
Música Eletrônica
DJ JOU GONZALES (Bonito/MS)
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