Almir Sater e Renato Teixeira embalam público na segunda noite do Festival de Inverno

Aberto na noite de quinta-feira (26) com grande público, o 19º Festival de Inverno de Bonito teve ontem (27) extensa programação coroada pelas apresentações musicais de Marta Cel, Almir Sater e Renato Teixeira (com o show AR) e Glória Groove.

Resgatando a cultura pantaneira, Almir Sater e Renato teixeira subiram ao palco depois de 22 horas e embalaram o Festival de Inverno com músicas clássicas, como Chalana, Tocando em Frente e Ana Raio e Zé Trovão.

Até o domingo, serão mais de 100 atrações artísticas, dezenas de oficinas, seminários e palestras totalizando mais de 17 horas diárias de programação gratuita. O FIB segue a proposta de descentralização do ano anterior, contando com ações em bairros e distritos, além da Praça da Liberdade, que concentra os shows nacionais e regionais.

Este ano foram aumentadas as programações nos bairros Marambaia e Vila Machado e terá o retorno ao assentamento Guaicurus e distrito Águas de Miranda, assim como o Centro de Múltiplo Uso. Várias instituições de Bonito estão participando e o comércio está empolgado com a presença de turistas. Entre os destaques da programação ainda estão, Milton Nascimento neste sábado (28) e Anavitória (29).



