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Canelone de Jacaré com Espinafre é o vencedor da Mostra Gastronômica de Bonito

Foram 20 estabelecimentos participantes e durante quatro dias foram registrados quase três mil votos e a população local pode degustar os mais variados pratos e eleger o seu favorito

Renan Nucci

Publicado em 30/07/2018 às 15:18

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Eleito por voto popular com 2.113 pontos o prato Canelo de Jacaré com Espinafre, do Espaço Jack foi o grande vencedor 2ª Mostra Gastronômica de Bonito. O evento organizado pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), movimentou o setor gastronômico durante a 19ª Edição do Festival de Inverno. Foram 20 estabelecimentos participantes e durante quatro dias foram registrados quase três mil votos e a população local pode degustar os mais variados pratos e eleger o seu favorito. 

A proprietária do Espaço Jack, Jacqueline Auxiliadora, ganhou o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, o prato eleito foi o canelone de jacaré com espinafre. "É um reconhecimento do nosso trabalho, fazemos o pratos com intuito de ressaltar a culinária local. Em 2017, a Abrasel trouxe chefs para auxiliar nesse processo de pensar no prato da Mostra e a gente aprendeu muito. Este ano, elaboramos sozinhos algo elegante e acessível e resultado foi incrível", avalia Jackeline Auxiliadora, proprietária do Espaço Jack.

O Juanita restaurante, ficou em segundo lugar com 1749 pontos, com o prato pacu na brasa sem espinhos. Assado na churrasqueira à lenha o prato é servido em um rechaud, guarnecido de batata souté, brócolis e alcaparras. Acompanha arroz branco, pirão de peixe e farofa de banana da terra. "É um prato clássico para quem é fã de peixe e admira a gastronomia do Estado", explica o proprietário Jean Pierri. Em terceiro lugar, com 994 pontos ficou o Pastel Bonito com o prato Pastel de Jacaré Thai, um pastel com massa crocante recheado com jacaré e molho curry.

De acordo com o presidente da Abrasel em MS, Juliano Wertheimer, a Mostra gastronômica deste ano trouxe a Cozinha Show, em parceria com o Sebrae, Senac e a prefeitura de Bonito. "Criamos uma interação muito maior com o público, através das oficinas ao vivo na praça. Sem dúvida um sucesso e demostra que a gastronomia também faz parte da nossa cultura. O evento é uma oportunidade de fomentar o comércio local e mostrar que o nosso Estado não é rico apenas em suas belezas naturais, mas em cultura, gastronomia e sua gente", explica.

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