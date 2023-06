2ª Festa do Milho de Jardim acontece no fim de semana

Festa acontece no sábado e domingo / Divulgação

Com promessa de ser mais animada que a última edição, a 2ª Festa do Milho de Jardim reúne a tradição da festa junina, com o milho como protagonista da culinaria. O evento acontece no fim de semana, no sábado e domingo, 3 e 4.

Conforme a prefeitura, a festança reúne alimentos típicos da época, artesanato e shows. As atrações serão regionais e nacionais.

Evento gratuito para todos os moradores e visitantes