2º Torneio do Boi Parado do Clube do Laço dos Amigos será no sábado

Clube do Laço dos Amigos é formado por uma comissão / Foto: Divulgação

Neste sábado, 5, a partir das 13h, no terreno ao lado do Rotary Club de Nioaque, será realizado o 2º Torneio do Boi Parado, organizado pelo Clube de Laço dos Amigos.

A organização frisa que o Torneio é aberto ao público e desde já convida toda a população a prestigiar, lembrando que haverá premiação para o vencedor de cada categoria.

“Também agradecemos o comércio local e os patrocinadores que estão nos apoiando para que o torneio possa acontecer” Destaca a organização.

Clube do Laço dos Amigos

O Clube do Laço dos Amigos é formado por uma comissão de pessoas que gostam do esporte, e que cresceram no laço comprido, passando de geração a geração, um esporte como qualquer outro cheio de alegria, juntamente com a nossa cultura sul mato-grossense, e que envolve toda a família.

*Com assessoria de imprensa.