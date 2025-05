33ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bonito acontece nesta quinta-feira

Patrícia e Adriana se apresentam hoje / Divulgação

A 33ª edição da tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Bonito começa nesta quinta-feira, 8, no Clube de Laço Nabileque. A abertura do evento contará com shows das duplas Patrícia & Adriana e João Haroldo & Betinho. As apresentações têm início a partir das 19h, com entrada gratuita.

A festa segue até o domingo, 11 de maio, com uma programação musical variada:

Na sexta-feira, dia 9, sobem ao palco as duplas Elvis & Adriano e Julia & Rafaela; No sábado, 10, é a vez de Alma Serrana e Pedro & Evandro;

Encerrando o evento no domingo, 11, se apresentam o Grupo MPJ e o Grupo Festeiros do MS.

A Festa do Peão é um dos eventos mais aguardados da região e deve atrair grande público nos quatro dias de programação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!