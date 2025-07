3º Bonito CineSur divulga programação com destaque no cinema sul-americano

A proposta é fomentar o intercâmbio entre realizadores do Cone Sul / Divulgação

A cidade de Bonito recebe entre os dias 25 de julho e 2 de agosto, com uma programação que inclui mostras competitivas, sessões especiais, oficinas formativas e mesas de debate com a presença de profissionais renomados do audiovisual da América do Sul.

A programação completa já está disponível no site oficial do evento, e traz uma seleção de filmes voltada à diversidade estética, cultural e política do continente. O festival busca não apenas exibir produções recentes, mas também estimular reflexões sobre o papel do cinema como instrumento de crítica social e identidade regional.

Além das exibições, o Bonito CineSur oferecerá atividades voltadas à formação de público e capacitação profissional, como oficinas temáticas e rodas de conversa com cineastas, críticos e produtores. A proposta é fomentar o intercâmbio entre realizadores do Cone Sul e fortalecer o circuito independente de cinema na região Centro-Oeste do Brasil.

