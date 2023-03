3° Festa do Pequi continua em Camisão neste sábado

Festa na entrada da cidade / (Foto: Divulgação)

A 3° Festa do Pequi continua neste sábado (11) com muita animação, música e comidas tradicionais, no distrito de Camisão, em Aquidauana. A festa leva o nome do fruto típico da região, utilizado na culinária pantaneira.

Com entrada gratuita, a praça de alimenta abre às 12h, com almoço especial. O show fica por conta das duplas Anderson & Fernandes, Breno & Vinicius e Alex & Yvan, às 19h.

A 3ª Festa do Pequi é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio da Associação de Moradores de Camisão, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).