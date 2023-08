4ª Edição do Dia da Família na Lagoa acontece neste sábado (05/08)

Como parte da programação alusiva aos 131 anos de Aquidauana, amanhã (05), das 14h às 17 horas, no Parque Municipal da Lagoa Comprida, a Prefeitura de Aquidauana vai promover uma tarde de diversão e lazer para a comunidade, em especial, as crianças e adolescentes.

Totalmente gratuito, o 4º Dia da Família na Lagoa, terá brinquedos infláveis, camas elásticas, futebol de sabão, jogos e gincanas, aulas de canoagem e zumba, espaço de leitura e contação de histórias, pintura facial infantil e muito mais. As Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde e Saneamento também estarão realizando ações preventivas e informativas.

“Criamos o Dia da Família na Lagoa, antes da pandemia, logo depois que conseguimos estruturar melhor o parque. Esse evento leva uma grande estrutura para receber as famílias e, em especial, a criançada para se divertir, tomar aquele tereré e curtir uma tarde especial no nosso lindo parque. Esperamos todos lá na lagoa, neste sábado à tarde!”, convidou o prefeito Odilon.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Durante toda a tarde de sábado (05/08), diferentes serviços da Secretaria Municipal de Saúde estarão disponibilizados. Confira abaixo:

Vacinação de rotina (crianças e adultos) + vacinas de covid-19 + influenza (levar caderneta de vacinação).

Testes rápido de HIV, SIFILIS E HEPATITE B E C, para todos que desejarem.

Distribuição de kits de preservativos (feminino e masculino).

Nutricionistas, aula de Zumba, Aromaterapia, Terapia da comunidade, Saúde Bucal, aferição de Pressão Arterial.

Equipe do CAPS com exposição de artesanatos realizados pelos pacientes assistidos pelo CAPS.

Vacinação antirrábica (cão e gato);

Testagem rápida de leishmaniose para animais com sintomas;

Cadastro de animais para castrações (documentação pessoal);

Cadastro de denúncias para a vigilância sanitária (documentação pessoal);