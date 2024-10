9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana comemora 82º aniversário

Evento tradicional na cidade / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, conhecido como “Batalhão Carlos Camisão”, celebra seu 82º aniversário na próxima sexta-feira, 4, com um evento especial aberto ao público das cidades de Aquidauana e Anastácio, além de escolas da região. Com 300 pessoas já confirmadas, a solenidade promete ser um marco na história militar local.

A programação do evento inclui uma encenação histórica que relembrará a primeira ação de combate do Brasil na Segunda Guerra Mundial, destacando o papel significativo do batalhão na defesa do país. A apresentação está agendada para às 9h, seguida pela entrega de medalhas e diplomas em reconhecimento aos serviços prestados por militares e civis.

Após a solenidade, os participantes poderão desfrutar de uma visitação livre ao museu e ao monumento "Morros da Vitória", um espaço que preserva a memória e a história dos engenheiros expedicionários brasileiros. O evento será realizado no quartel do 9º BE Cmb, localizado na Rua Duque de Caxias, s/n°, Barro Alto.

Os convidados são incentivados a comparecer em trajes apropriados, com os militares utilizando uniformes do 9º D2 ou correspondentes, e os civis trajando roupas de esporte. O comandante do batalhão, Tenente Coronel Felipe Araújo Barros, expressou sua satisfação em abrir as portas do quartel para a comunidade, destacando a importância de fortalecer os laços entre a instituição militar e a população.

Os interessados em participar devem confirmar presença até o dia 1º de outubro pelo número (62) 98494-7101.