Aberta as inscrições para o Concurso de Andores do Arraial do Banho de São João 2024

A Prefeitura de Ladário por meio da Fundação Municipal de Cultura abre nesta quarta-feira, 29 de maio, as inscrições para o Concurso de Andores do Arraial do Banho de São João 2024.



O município neste ano proverá aos 30 primeiros inscritos que preencham os requisitos presentes na lei nº 1.115/cml, de 16 de maio de 2023 e neste edital, o valor de R$200, como forma de incentivo ao processo criativo e retomada do senso de pertencimento da cultura e tradições locais.



Os interessados deverão levar, pessoalmente, a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência (em seu nome); número de conta bancária (em seu nome), na Fundação Municipal de Cultura das 08H às 12H até o dia 10 de junho.



Poderão participar do Concurso de Andores, qualquer pessoa física, festeiro ou não, desde que faça devidamente a sua inscrição e confeccionem o Andor de São João, que é deve conter a imagem de São João em gesso ou material afim, sendo a sua confecção de forma artesanal.



Fica vedada a participação de pessoa física em débito com a Fazenda Pública Municipal de Ladário/MS, Servidor Público vinculado a órgão ou entidade da Administração Pública do Município de Ladário/MS, bem como seu respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2° grau.



Os andores deverão estar prontos para a coleta de material audiovisual entre os dias 17 a 20 de junho, onde o inscrito deverá realizar agendamento prévio junto a Fundação Municipal de Cultura para coleta do material.



O inscrito deverá expor o seu andor no dia 23 de junho a partir das 17h até a finalização da noite cultural, completando a sua participação após a descida para o tradicional Banho de São João.



Os andores concorrentes serão apresentados aos membros da Comissão Julgadora e ao público na forma presencial na noite do dia 23 de junho, durante a festa popular.



A votação do concurso será apenas através do júri, que será composto por três pessoas ligadas à arte e a cultura. Onde serão avaliados: criatividade, adereços e originalidade. Os jurados atribuirão, para cada quesito julgado, uma nota em uma escala de 05 a 10.



Serão premiados os três primeiros colocados com os respectivos valores: o 1° lugar recebe R$ 3.000; o 2° Lugar R$ 2.000 e o 3° Lugar R$ 1.000.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Ladário