Agendão: blocos de rua, escolas de samba e festas no interior fazem a folia em MS

Carnaval em Corumbá / Governo de MS

O carnaval toma conta de Mato Grosso do Sul com uma programação intensa de Norte a Sul do Estado. Em Campo Grande, os blocos de rua garantem a folia em diversos pontos da cidade, enquanto as escolas de samba desfilam na Praça do Papa, trazendo o brilho e a tradição do samba. Já em Corumbá, o maior Carnaval do Centro-Oeste transforma a cidade com blocos de rua e o aguardado desfile das escolas de samba na Passarela do Samba.

No interior, os municípios entram no ritmo carnavalesco com festas para todos os gostos. O tradicional Carnaíba, em Paranaíba, traz shows e bailes, enquanto o Coxim Folia agita o público com apresentações musicais e desfiles de blocos. Em Bataguassu, o Batafolia reúne atrações para todas as idades.

Bonito estreia o Festival de Verão, misturando carnaval e música ao vivo em um cenário paradisíaco. Com programação variada, o evento inclui apresentações de grandes artistas e promete ser uma nova tradição para os foliões que buscam um carnaval diferente, cercado pela natureza.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana e o feriadão de carnaval. Confira:

Sexta-feira (28)

Exposição “O Cinema Antes do Cinema” - O MIS (Museu da Imagem e do Som) apresenta exposição interativa que resgata os primórdios do cinema, muito antes da invenção das telonas. O público poderá conhecer de perto dispositivos históricos, como lanternas mágicas, zootropos e outros mecanismos que deram origem à sétima arte.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: MIS – Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho” - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, terceiro andar - Centro

Entrada: gratuita

Parque Mônica Esportes - Em 2025, o Shopping Campo Grande recebe o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, tudo inspirado na Turma da Mônica. O parque é ideal para crianças de dois a 13 anos se divertirem.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos); R$ 90 (121 a 160 minutos)

Folia infantil – Nesta sexta-feira, tem bailinho infantil e brincadeiras carnavalescas para os pequenos no Shopping Campo Grande. Já no sábado, é o dia do aguardado concurso do cabelo maluco, onde a criatividade tem espaço e no domingo tem o concurso de fantasias infantis e bailinho.

Todos os dias haverá oficinas de pintura facial, esculturas em balões e distribuição de balões, pipoca e algodão doce para a criançada, além da ilustre presença do urso Pudim, personagem amado da Criamigos, que adora brincar com a garotada.

Horário: 16h às 20h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: inscrições no aplicativo do Shopping Campo Grande ou no local

Bloco Só Love – Prepare o glitter e a animação para uma festa com muito samba, funk e pagode. A programação conta com DJ Marcela Deniz, Samba do Caramelo, DJ Afropaty e Pagode na Pele.

Horário: A partir das 16h

Local: Rua General Melo, 91 - Centro

Entrada: Gratuita

Bloco Nada Sobre Nós, Sem Nós – O grupo carnavalesco inclusivo de Campo Grande leva a festa para as ruas com o objetivo de fortalecer a inclusão na Capital.

Horário: A partir das 16h

Local: Arena do Horto Florestal – Fábio Zahran, 316

Entrada: Gratuita

Bloco Farofolia – A folia fica ainda mais animada com o show da cantora Tati Quebra Barraco.

Horário: A partir das 16h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Bloco do Reggae – Um dos maiores encontros de reggae e sound systems de Mato Grosso do Sul, o bloco reúne atrações para crianças e apresentações de artistas locais no Palco Lincoln Gouveia.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária (Maria Fumaça)

Entrada: Gratuita

Baile das Marchinhas – A festa resgata o clima dos antigos carnavais com uma seleção especial de marchinhas, sambas-enredo, axé e pagode. A animação fica por conta dos DJs Simmu e JB.

Horário: 20h30

Local: Choperia do Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista

Entrada: R$ 30 para o público externo; sócios do Clube Estoril têm entrada gratuita

Growler Folia – O primeiro Carnaval do Growler promete mais de cinco horas de música e animação. A programação conta com Daran JR tocando samba e brasilidades, a escola de samba Igrejinha com sua bateria e o encerramento com DJ Pit.

Horário: 17h

Local: Sunset Growler Station – Avenida Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/growler-folia/2809539?referrer=www.google.com

Bloco Dazadão – Uma festa com funk, axé e outros ritmos para um Carnaval cheio de energia.

Horário: 23h59

Local: Daza Club – Rua Marechal Rondon, 2181

Entrada: A partir de R$ 15 pelo link.

Festival Cerrado Alternativo – O festival traz uma noite de música com as bandas Cabeça de Bagre, Louva Dub, Barata Branca e o cantor e compositor Sem Fabios.

Horário: 20h30

Local: Avenida José Nogueira, 1303

Entrada: R$ 15 no local

Carnaval na Estação – A comemoração dos 40 anos da Banda do Mestre Jacobina acontece com diversão, segurança e conforto.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177, Centro

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-na-estacao-40-anos-da-banda-do-mestre-jacobina/2845330

DJ TGB – O Capivas Cervejaria entra no clima de Carnaval com uma apresentação especial do DJ TGB.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuita

Corumbá

Bloco Cibalena - O Bloco Cibalena, um dos mais tradicionais blocos de sujos de Corumbá, convida todos os foliões para a sua animada descida na sexta-feira. Fundado em 1961, o Cibalena é conhecido por arrastar milhares de participantes pelas ruas da cidade, celebrando o carnaval com muita alegria e irreverência.

Horário: concentração a partir das 19h

Local: início na Praça da Independência, seguindo até a Avenida General Rondon

Entrada: Gratuita

Paranaíba

Carnaíba - O tradicional carnaval de Paranaíba contará com shows de artistas renomados e atrações locais, prometendo animar os foliões durante todo o período festivo. Nesta sexta-feira tem Grupo Bem Bolado, Banda Show Santa Helena, Batom na Cueca.

Horário: a partir das 20h

Local: Praça do Carnaíba - Avenida Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America

Entrada: gratuita

Coxim

Coxim Folia - O Coxim Folia 2025 promete agitar a região norte de Mato Grosso do Sul com uma programação diversificada para todas as idades. A programação desta sexta conta com DJ Izaque abrindo os trabalhos, Concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval 2025, apresentação do Grupo De Repente Samba e show com o grupo Samba Pop.

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça Zacarias Mourão

Entrada: gratuita

Aquidauana

Circo Mundo Mágico – O Circo Mundo Mágico está em Aquidauana, com espetáculos para toda a família e apresentações infantis. Vai ter espetáculo inspirado nos musicais e animações da Disney, como Frozen, Lilo & Stitch, Rei Leão e outros.

Horário: 20h (sexta-feira); 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: ao lado do Shopping Barrakech Abdalla Maksoud

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://ingressoscircomundomagico.com.br/

Sábado (1)

Bloco Acorda Galo - Bloco matinal para os foliões que não se importam em acordar cedo. O evento convida o público a trazer sua caneca e curtir um café ao som do Samba do Caramelo.

Horário: 8h

Local: calçadão da Morada dos Baís

Entrada: Gratuita

Bloco do Reggae - Um dos principais encontros de reggae e sound systems de Mato Grosso do Sul. O evento contará com atrações para crianças e apresentações de reggae local no Palco Lincoln Gouveia.

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária (Maria Fumaça)

Entrada: Gratuita

Cordão da Valu - Um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade promete animar a Esplanada. É permitido levar cooler, mas garrafas de vidro são proibidas.

Horário: 15h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Bloco Ipa Lelê - Para quem gosta de folia com ritmos diversos, o Bloco Ipa Lelê traz muita animação.

Horário: 15h

Local: Eder Beer – Avenida Mato Grosso

Entrada: Gratuita

CarnaLup 2025 - Uma festa vibrante com atrações como DJ João Rosa, Simborae e Nivi/Toni.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – Rua Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/carnalup-2025/2844040

Carnaval do Don - Edição especial do Don Menegazzo, reunindo artistas como Karla Coronel, Isa Ramos, Lauren Cury e DJ Japão para uma noite cheia de ritmo.

Horário: 19h

Local: Don Menegazzo – Rua Abdul Kadri, 52, Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-no-don/2843118

Crush de Carnaval - Evento para quem gosta de curtir o Carnaval com clima de paquera. Beijos garantem drinks na Daza Club.

Horário: 23h59

Local: Daza Club – Rua Marechal Rondon, 2181

Entrada: A partir de R$ 15 pelo link.

19ª Edição da Feira Ziriguidum - A feira cultural e de economia criativa chega com programação infantil especial para o Carnaval. Destaque para o desfile de fantasias e a presença do palhaço Pepa.

Horário: 16h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Especial Anos 2000 - As bandas Hitma e !Red! relembram os sucessos da MTV dos anos 2000.

Horário: 19h

Local: Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-anos-2000-hitma-red/2844742

Shopping Campo Grande – O Bailinho de Carnaval promete animar toda a família com muita música, diversão e um concurso de fantasias para todas as idades. Ótima oportunidade para entrar no clima da folia com os pequenos.

Horário: 16h às 20h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita, com inscrições pelo link https://shoppingcampogrande.com.br/

Carnaval no Norte Sul Plaza – Oficinas de Cadeira da Beleza, pintura facial, artesanato, máscaras, cabelo maluco e outras atividades para animam a criançada.

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Inscrição prévia pelo aplicativo do shopping

O Último Brinde - Despedida do Irlândes Pub com DJ Magão, Kefla e a banda Nosso Mundo.

Horário: 20h

Local: Irlândes Pub – Avenida Afonso Pena, 165

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/o-ultimo-brinde/2840690

Carnarock Underground - O Mirante Pub recebe as bandas Bravo e Meio, Im’Pistol, Stellara e Xupakabras (Dourados-MS) para uma noite de rock pesado.

Horário: 21h

Local: Mirante Pub – Rua Doutor Zerbini, 53, Chácara Cachoeira

Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/carnarock-underground-no-mirante-pub/2852311

Especial Metallica, Kiss e Black Sabbath - O Blues Bar abre espaço para um Carnaval com muito rock, com apresentações das bandas Stone Crow e Hellora.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: R$ 30,00

Especial Linkin Park e System of a Down - O CarnaRock chega para quem prefere guitarras ao invés de marchinhas.

Horário: 19h

Local: Sunset Growler Station – Avenida Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-linkin-park-e-system-of-a-down-carnarock/2817453

Passarinhada – Lançamento do IV Festival Cine Aves - Para celebrar o lançamento da quarta edição do Festival Cine Aves, acontece a Passarinhada, um encontro especial voltado para a observação de aves. O evento é promovido pelo Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo e integra as atividades do festival.

Horário: 7h

Local: Bosque da Paz

Entrada: gratuita

Corumbá

Desfiles e shows - O carnaval mais tradicional do Centro-Oeste terá apresentações dos blocos oficiais, das escolas de samba e shows para animar o público todas as noites, de sábado a terça.

Horário: a partir das 20h

Local: Passarela do Samba e Praça Generoso Ponce

Entrada: gratuita

Casario Folia - A região histórica de Corumbá recebe o carnaval com muitas marchinhas e samba ao vivo, todos os dias até terça-feira.

Horário: 09h

Local: Porto Geral

Entrada: gratuita

Carnaval de Albuquerque - A folia também chega a Centro Comunitário do distrito de Albuquerque, pertencente a Corumbá, com muita animação

Horário:

Local: Centro Comunitário de Albuquerque

Entrada: gratuita

Paranaíba

Carnaíba - No sábado, será a vez da Banda Show Santa Helena e US Agroboy tomarem conta do palco.

Horário: a partir das 20h

Local: Praça do Carnaíba - Avenida Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America

Entrada: gratuita

Coxim

Coxim Folia - No sábado, o Coxim Folia continua com programação animada para toda a família. A festa começa às 17h com a matinê infantil, trazendo diversão para crianças de todas as idades. À noite, os DJs Éder e Max assumem o comando, aquecendo o público para o Concurso dos Blocos de Rua. Na sequência, tem o grupo De Repente Samba, seguido pelo grupo Novos Tempos. O encerramento da noite fica por conta da cantora Regina Bombom, garantindo a energia até a madrugada.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Zacarias Mourão

Entrada: gratuita

Bonito

Festival de Verão - A cidade de Bonito estreia seu primeiro Festival de Verão, trazendo uma programação diversificada para animar o Carnaval. O evento contará com apresentações musicais que vão do pagode ao sertanejo, garantindo a festa durante o feriado. Na primeira noite tem apresentação das duplas Lucca e Matheus, e João Aroldo e Betinho. O grupo Samba Pop faz o show abertura nos três dias de evento.

Horário: a partir de 19h30

Local: Praça do Rotary, na MS-178

Entrada: gratuita

Bataguassu

Batafolia - Para agitar o público de Bataguassu, sobem ao palco a banda Tentação Geral, Thimbahia e DJ Paulo Menino. Além disso, haverá desfile dos blocos carnavalescos.

Horário: a partir das 21h30

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”

Entrada: gratuita

Domingo (2)

Carnaval no Clube Estoril - O Estoril promove uma matinê especial para a criançada, com o CarnaKids e um animado Concurso de Fantasias Kids.

Horário: 13h às 20h

Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20

Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://gravidadezeroeventos.com.br/comprar-ingresso

Bloco Capivara Blasé - Um dos blocos mais esperados do Carnaval de rua de Mato Grosso do Sul, o Capivara Blasé garante muita animação com Silveira, Chokito e Matheus Kruz, que trarão uma mistura contagiante de axé e samba. Para os cinéfilos, haverá ainda a exibição do Oscar no palco principal.

Horário: 15h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Carnaval do Don - A festa no Don Menegazzo contará com a energia do grupo Axé Brasília, além das performances de Ariadne e DJ Damasio.

Horário: 19h

Local: Don Menegazzo - Rua Abdul Kadri, 52 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 22,50 pelo link Carnaval do Don -... veja mais em https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-no-don/2843118?referrer=www.google.com

Bloco do Borogodó - Para encerrar o Carnaval em grande estilo, o Bloco do Borogodó anima o público com Samba Caos e Trio Madinha.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé

Entrada: Gratuita

Shopping Campo Grande - O BloCão promete muita fofura e diversão com um concurso de fantasias pet. Leve seu amigo de quatro patas para desfilar no Carnaval e concorrer a prêmios.

Horário: 16h às 20h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita, com inscrições pelo site https://shoppingcampogrande.com.br/

Carnaval no Norte Sul Plaza – No domingo, tem oficinas de xuxinha, pintura facial, palhaçaria, máscaras, cabelo maluco e outras atividades para a criançada.

Horário: 15h às 20h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Inscrição prévia pelo aplicativo do shopping

Sunday Carnaval na Lup - O Lupland Biergarten será palco de uma festa animada com Léo Andrade & Rafael, Andinho Castro e DJ Jhonny, garantindo um clima festivo para curtir o domingo.

Horário: 17h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sunday-carnaval-na-lup/2844053

Festa do Oscar - Para quem prefere uma noite de gala ao invés de fantasias, a Capivas Cervejaria fará uma transmissão especial do Oscar, com direito a decoração temática, tapete vermelho e até uma estatueta gigante de dois metros.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuita

Oscar no Madonna - O Madonna também entra no clima da maior premiação do cinema mundial. A festa começa cedo, às 16h, aquecendo os cinéfilos antes da transmissão oficial do Oscar, às 20h.

Horário: a partir das 16h

Local: Rua 14 de Julho, 2459

Entrada: Gratuita

Samba do Caramelo - O Quiça recebe a tradicional Roda de Samba do Caramelo, para quem quer aproveitar o Carnaval ao som de muito samba e pagode.

Horário: A partir das 20h

Local: Quiça

Entrada: Gratuita

Corumbá

Desfile das escolas de samba - O brilho e a magia do Carnaval de Corumbá tomam conta da Passarela do Samba na primeira noite dos desfiles das escolas de samba. Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Unidos da Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá se apresentam.

Horário: 20h

Local: Passarela do Samba

Entrada: Gratuita

Baile Infantil - Para os pequenos foliões, o Baile Infantil chega com muita música, brincadeiras e diversão.

Horário: 17h

Local: Jardim da Independência

Entrada: gratuita

Paranaíba

Carnaíba - O domingo de carnaval será dedicado à Matinê, com apresentação de personagens infantis e premiação para as melhores fantasias.

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Carnaíba - Avenida Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America

Entrada: gratuita

Coxim

Coxim Folia - O Coxim Folia encerra sua programação em grande estilo. A festa começa com a animação dos DJs Éder e Max, garantindo o clima perfeito para a cerimônia de premiação dos blocos. Em seguida, tem show do Grupo Novos Tempos. O encerramento do evento fica por conta de Lianne Mello.

Horário: a partir das 17h30

Local: Praça Zacarias Mourão

Entrada: gratuita

Bonito

Festival de Verão - A dupla Munhoz e Mariano comanda o segundo dia de festa em Bonito.

Horário: a partir de 19h30

Local: Praça do Rotary, na MS-178

Entrada: gratuita

Bataguassu

Batafolia - No domingo, tem matinê, com a Banda TG e personagens, e Nega Fulô Brasil.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”

Entrada: gratuita

Segunda-feira (3)

Bloco Capivara Blasé – Um dos maiores blocos de rua de Mato Grosso do Sul retorna com muita animação, reunindo foliões para uma festa cheia de axé, samba e energia contagiante.

Horário: 14h às 00h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Bloco Cia. Barra da Saia – O mais novo bloco de rua de Campo Grande chega para enaltecer a força feminina com um desfile itinerante cheio de cultura e alegria. A concentração será no palco da Orla Morena, seguindo em cortejo dançante até a conveniência do Gibinha.

Horário: 15h às 23h

Local: Teatro da Orla Morena

Entrada: Gratuita

Desfile das escolas - O tradicional Desfile das Escolas de Samba de Campo Grande acontecerá em duas noites na Praça do Papa, reunindo sete agremiações locais. Na primeira noite, desfilam Herdeiros do Samba, Unidos da Vila Carvalho, Catedráticos do Samba e Igrejinha.

Horário: 19h a 00h

Local: Praça do Papa

Entrada: gratuita

Corumbá

Desfile das escolas de samba - Na segunda noite tem Imperatriz Corumbaense, Estação Primeira do Pantanal, Império do Morro (atual campeã), Marquês de Sapucaí e Mocidade da Nova Corumbá.

Horário: 20h

Local: Passarela do Samba

Entrada: Gratuita

Paranaíba

Carnaíba - Para fechar o Carnaíba 2025, vai ter show da dupla Fernando e Sorocaba, de Paolla e da Banda Show Santa Helena.

Horário: a partir das 20h

Local: Praça do Carnaíba - Avenida Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America

Entrada: gratuita

Bonito

Festival de Verão - Bruninho e Davi encerram o Festival de Verão de Bonito.

Horário: a partir de 19h30

Local: Praça do Rotary, na MS-178

Entrada: gratuita

Bataguassu

Batafolia - As bandas Djavú e Tentação Geral, e o DJ Passarim animam os foliões. Vai ter também desfile dos blocos carnavalescos.

Horário: a partir das 21h30

Local: Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva”

Entrada: gratuita

Terça-feira (4)

Desfile das escolas - Na terça-feira, é a vez das escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela Tradição do José Abrão se apresentarem na passarela.

Horário: 19h a 00h

Local: Praça do Papa

Entrada: gratuita

Cordão da Valu – Um dos blocos mais tradicionais de Campo Grande, o Cordão da Valu leva muito samba e marchinhas para a Esplanada Ferroviária. Com uma proposta que valoriza a cultura popular e a folia de rua, o bloco arrasta multidões em um desfile animado e cheio de energia.

Horário: 15h às 00h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Boloquinho de Carnavalzim – A folia está garantida para toda a família na Estação Cultural Teatro do Mundo! O evento traz um dia repleto de diversão, com concurso de fantasias, brincadeiras para todas as idades e muita música para embalar a festa. Além disso, o público poderá aproveitar uma feira vegana com opções saudáveis e uma feira de artesanato com expositores locais.

Horário: a partir das 15h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo

Entrada: Gratuita

Corumbá

Baile Infantil - Para os pequenos foliões, o Baile Infantil chega com muita música, brincadeiras e diversão.

Horário: 17h

Local: Jardim da Independência

Entrada: gratuita

*Com infotmações da Comunicação Setesc