Agendão em Aquidauana: Confira calendário de festa junina em creches e escolas

A melhor festa do ano para quem gosta de arraial continua em Aquidauana. A Prefeitura Municipal divulgou nesta quarta-feira, 21, o calendário de festas juninas e julinas em escolas e creches.

A Secretaria Municipal de Educação, com apoio das direções, coordenadores, professores e APMs, organizam a festança.

As tradicionais festividades, que envolvem toda a comunidade escolar, reúne apresentações culturais e danças infantis. Os eventos envolvem pais e responsáveis, além de atrair um grande público para um momento de descontração e alegria.

Confira a agenda:

No próximo sábado, 24, dia de São João, o arraiá é na Escola Polo Pantaneira da Fazenda Joazeiro, também a partir das 18 horas.

Em julho, as Festas Julinas começam dia 8 e vão até dia 16. No sábado 8 de julho, tem festas julinas no CMEI Vereador Ademir Brites e nas Escolas Antônio Trindade e Franklin Cassiano (distrito de Camisão) e Polo Pantaneira Núcleo Vale do Rio Negro (Fazenda Campo Novo), todas a partir das 18 horas.

No domingo (9/7), quem comanda as festividades é o Centro Municipal de Alfabetização (CMA) Rotary Club com a festança a partir das 10h e o CMEI Andrea Pace de Oliveira, também às 10 horas, mas a festa será no Clube Arpa.

No dia 15 de julho, durante todo o dia a Festa Julina acontece no Núcleo Joaquim Alves Ribeiro, na Fazenda Taboco; no mesmo dia, a partir das 17h30 tem arraiá na Escola Luiz Mongelli e em Cipolândia, a partir das 18h30, o arraiá acontecerá na Escola Ada Moreira Barros.

Encerrando as festas das instituições da Rede Municipal de Aquidauana, a Escola Municipal Erso Gomes realizará seu arraiá no domingo (16/7), a partir das 10 horas.

