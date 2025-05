Agendão: Fim de semana tem shows, festivais e cultura em MS

MS ao Vivo abre sua temporada 2025 com Luísa Sonza / Redes sociais

O primeiro fim de semana de maio chega com uma agenda repleta de atrações em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande ao interior do estado, eventos gratuitos e pagos movimentam o público com música, gastronomia e celebrações tradicionais.

Campo Grande

O Parque das Nações Indígenas será palco da abertura da temporada 2025 do projeto MS ao Vivo. O grande destaque é o show da cantora Luísa Sonza neste domingo (5), com entrada gratuita. A artista sul-mato-grossense Paolla faz a abertura do evento a partir das 17h.

Maracaju

A tradicional Festa da Linguiça chega à sua 29ª edição com programação extensa. Nesta sexta-feira (3), o evento será oficialmente aberto com apresentações gratuitas do Trio Violada e da dupla Henrique & Diego, a partir das 19h30, na Avenida Senador Felinto Müller.

No sábado (4), a festa continua com atividades ao longo do dia. A partir das 18h, os shows principais serão com Felipe & Rodrigo e Teodoro & Sampaio. Durante o dia, a entrada é gratuita. Para os shows noturnos, os ingressos custam a partir de R\$ 25 e estão disponíveis pelo site Ingresso Nacional.

Bonito

O III Festival da Cerveja de Bonito promete atrair mais de 10 mil visitantes ao centro da cidade. O evento reúne 10 cervejarias, oferece cursos de degustação e brassagem, além de atrações musicais. Nesta sexta-feira (3), sobem ao palco os grupos Mataguew e Filho dos Livres, com início às 18h.

No sábado (4), a programação começa às 9h e inclui shows das bandas As Máquinas do Seu Antônio e Quilomboclada. A entrada é gratuita em todos os dias do festival.



Anastácio

Celebrando os 60 anos do município, a 17ª Festa da Farinha acontece neste fim de semana na Praça Arandú. O evento conta com mais de 30 barracas de comidas típicas, 16 de artesanato e apresentações musicais. Nesta sexta-feira (3), sobem ao palco as duplas Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto, a partir das 17h. A entrada é gratuita.

O fim de semana promete música, cultura e diversão em diversas regiões do estado, com opções para todos os gostos.