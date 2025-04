Aldeia Kinikinau celebra Dia dos Povos Indígenas com festa tradicional em Nioaque

Cacique Luiz Henrique Wanzembok Conceição / Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, a Aldeia Urbana Kinikinau Pedro Marques promove, no próximo domingo, 20, uma festa tradicional marcada por espiritualidade, cultura e resistência.

A programação conta com oração de abertura, apresentações culturais, pronunciamento de autoridades, pregação da palavra e bênção dos alimentos. Ao meio-dia, será servido um almoço comunitário, e os participantes são orientados a levar seus próprios pratos e talheres.

Durante a celebração, será prestada uma homenagem ao primo Magno, membro da comunidade que faleceu recentemente, em um momento de memória e respeito à ancestralidade.

Para o cacique Luiz Henrique Wanzembok Conceição, uma das lideranças da aldeia, o evento é símbolo de luta e afirmação da presença do povo Kinikinau, que historicamente enfrentou invisibilidade social e institucional.

“Conseguimos reconhecimento pela Funai, foi uma luta muito grande. O povo Kinikinau foi praticamente extinto pelo Estado brasileiro, mas resistimos com cultura, dança, tradição. Mostrar que ainda estamos aqui, buscando nosso território, é fundamental. A presença e o apoio de outras etnias em nossa festividade mostram que estamos no caminho certo”, destaca Luiz Henrique.

A Aldeia Urbana Kinikinau Pedro Marques reúne hoje 52 famílias, oriundas de municípios como Jardim, Nioaque e Maracaju, e representa uma expressão viva da resistência indígena no contexto urbano e rural de Mato Grosso do Sul.

A festa se consolida como um momento de valorização cultural, fortalecimento da identidade indígena e união entre povos que compartilham histórias de resistência e ancestralidade.

O evento será realizado na casa da anciã Izaura Marques, localizada na Rua Palmiro França, nº 1366, no município de Nioaque, Mato Grosso do Sul, com início às 8 horas da manhã.

Programação do evento:

Oração de abertura

Apresentações culturais

Pronunciamento das autoridades

Pregação da palavra e bênção dos alimentos

Almoço comunitário (12h)

