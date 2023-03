Almir Sater, Bando do Velho Jack e cerveja a R$ 10; confira programação da I Festival da Cerveja

Almir Sater / (Foto: Divulgação)

Acontece de 31 de março a 1° de abril o I Festival da Cerveja, na Praça da Liberdade, contando na programação nomes da música sul-mato-grossense, como Almir Sater e Bando do Velho Jack. O artista douradense Douglas da Kombi e as bandas bonitenses Máquinas do Seu Antônio e Mataguew completam as atrações culturais.

O Festival contará com cervejarias artesanais de todo MS, devidamente registradas no MAPA, sendo elas: Bonito Beer, Canalhas, Cantina MS (Dourados), Morena Bier e Prosa. Serão cerca de 18 estilos de cerveja, com valores a partir de R$ 10 o copo de 400ml, totalmente artesanais.

A programação ainda inclui curso de degustação com a ACERVA MS, explicando brevemente a história e o estilo de cinco cervejas diferentes, e no sábado, dia 1 de abril, haverá um curso de fabricação de cerveja.

“Pensamos em realizar esse evento num período de baixa temporada em nossa cidade, para podermos além de trazer mais diversão para todos bonitenses, fomentar o turismo local. Conseguimos com bastante trabalho e dedicação, fazer da primeira edição, um grande festival com atrações conhecidas pelo público”, destaca o prefeito Josmail Rodrigues.

Shows

31 de março, às 19h - Mataguéw

21h Douglass Dakombi

1° de abril, às 18h - Máquinas do Seu Antônio

19h30 - O Bando do Velho Jack

21h30 - Almir Sater

O I Festival da Cerveja de Bonito é promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).