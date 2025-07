Alunos indígenas viajam 200km para visitar a Pantanal Tech 2025

Estudantes da escola Indígena da Aldeia Lagoinha em visita a Pantanal tech 2025 / (Foto Muryllo Neves)

Ela é um dos professores da Escola e considerou a visita “um reforço importante para a formação dos nossos alunos. Eles que estão fazendo esse curso técnico”. Além disso, valorizou a viagem como grande oportunidade para inclusão das comunidades indígenas na área de tecnologia e inovação.

Os indígenas estão colocando em prática, as teorias das aulas da escola, por meio de projetos que os professores e toda a equipe da unidade escolar fazem. Entre eles, a implantação de hortas, granja e psicultura.

“Isso faz com que o indígena continue na aldeia e não queira vir para a cidade. É uma ligação e uma ponte que a gente está fazendo pelos nossos jovens. Implantar esses novos métodos, esses conhecimentos que a gente está vindo buscar”, comenta o professor.

Nem por isso, abandonam os ensinamentos do idioma terena. Na entrevista concedida ao O Pantaneiro, um dos alunos agradeceu no idioma nativo da nação terena. Em resumo, manifestaram a felicidade de estarem na visitação a Pantanal Tech.

Todos se comportaram muito eufóricos, com demonstração de carinho para com a equipe de reportagem e aos demais visitantes do evento. Batiam palmas e gritavam palavras de ordem.