Amado Batista e Raça Negra animam Fecir em Miranda

Festa agita aniversário da cidade / Divulgação

Miranda realiza entre 12 e 15 de julho, mais um edição do Fecir (Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural), com grandes artistas para animar a tradicional festa, como Amado Batista e Raça Negra.

Amado abre as comemorações. Já no dia 13 de julho o show fica por conta da cantora gospel Sarah Beatriz. No dia 14 sobe ao palco da feira a dupla Munhoz & Mariano.

Já Raça Negra encerra a festa no Parque de Exposições. O evento marca a celebração dos 246 anos de Miranda, celebrados no dia 16 de julho.