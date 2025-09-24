Acessibilidade

24 de Setembro de 2025

Aquidauana conquista título na 7ª Copa América de Basquete Master

Rodrigo Barra e Marcelo Sampaio conquistam título como 'campeão no 50+'

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 14:15

Dois foram campeões pelo 50+ pela equipe do NTB / Divulgação

A equipe de basquete máster de Aquidauana foi campeã da categoria 40+ na 7ª Copa América de Basquetebol Master, realizada em Campo Grande entre os dias 15 de agosto e 20 de setembro.

O grupo venceu a competição sem derrotas, repetindo o desempenho da 4ª Copa União, disputada no primeiro semestre.

Na categoria 50+, o município não participou da Copa América por causa de desfalques provocados por lesões. Ainda assim, os atletas aquidauanenses Rodrigo Barra e Marcelo Sampaio atuaram pela equipe NTB, de Campo Grande, e conquistaram o título na disputa.

O elenco campeão da 40+ contou com os atletas Clodoaldo, Marcelo, Cleiton, Mateus, Regi, Cristiano, Xexê, Mengo, Tiago, Augusto, Sérgio, Daniel, Jaziel e Careca.

Os treinos do grupo seguem acontecendo às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, na quadra da Pestalozzi, abertos a interessados com 35 anos ou mais.

