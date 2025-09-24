Aquidauana conquista título na 7ª Copa América de Basquete Master

Rodrigo Barra e Marcelo Sampaio conquistam título como 'campeão no 50+'
Dois foram campeões pelo 50+ pela equipe do NTB / Divulgação
A equipe de basquete máster de Aquidauana foi campeã da categoria 40+ na 7ª Copa América de Basquetebol Master, realizada em Campo Grande entre os dias 15 de agosto e 20 de setembro.
O grupo venceu a competição sem derrotas, repetindo o desempenho da 4ª Copa União, disputada no primeiro semestre.
Na categoria 50+, o município não participou da Copa América por causa de desfalques provocados por lesões. Ainda assim, os atletas aquidauanenses Rodrigo Barra e Marcelo Sampaio atuaram pela equipe NTB, de Campo Grande, e conquistaram o título na disputa.
O elenco campeão da 40+ contou com os atletas Clodoaldo, Marcelo, Cleiton, Mateus, Regi, Cristiano, Xexê, Mengo, Tiago, Augusto, Sérgio, Daniel, Jaziel e Careca.
Os treinos do grupo seguem acontecendo às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, na quadra da Pestalozzi, abertos a interessados com 35 anos ou mais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025
Confira as fotos do segundo dia da Festa da Farinha
Show de Leonardo encerra com sucesso a Festa da Farinha 2025 em Anastácio
Saúde
CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)
Campo Grande
O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS