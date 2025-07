Aquidauana parou com os desfiles e na Capital Escola de Samba faz 50 anos

Integrantes do passado e do presente foram homenageado nos 50 anos da Igrejinha, de Campo Grande / (Foto Divulgação)

O último desfile de escolas de samba realizado em Aquidauana, foi no dia 25 de fevereiro de 2020. Desfilaram duas escolas do município de Aquidauana: Acadêmicos do Pantanal, com o samba de enredo “A Natureza Sobrevoando a Avenida”; e a Unidos da Princesa, com o samba de enredo “Um Sonho de Carnaval”, e a Escola de Samba de Anastácio, “Unidos da Ponte”.

O desfile aconteceu na Avenida Dr. José Sabino, popularmente chamada de Avenida Pantaneta. De lá pra cá, faz cinco anos em que nem se fala mais a respeito de um novo desfile no município.

Último desfile de escolas de samba de Aquidauana foi em 2020 e agradou a população na Avenida Pantaneta (Foto Arquivo/O Pantaneiro)

Igrejinha faz 50 anos

Enquanto isso, em Campo Grande, a Escola de Samba Igrejinha completa 50 anos com homenagens a 120 de seus integrantes, em Noite de Gala. A cerimônia aconteceu na presença de autoridades constituídas como a Senadora Soraya Trhonicke, o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania do Governo do Estado, Marcelo Miranda; e o Deputado Estadual Junior Mochi.

A Presidente da escola, Mariza Fontoura entregou troféu de Honra ao Mérito para 120 integrantes da Escola, em cerimônia realizada no Teatro Aracy Balabanian. Entre eles, o compositor Eduardo Contar, compositor de 12 sambas de enredo da Igrejinha e todos eles, vencedores.

Presidente Mariza Fontoura entrega homenagem ao jornalista Ademar Cardoso em Noite de Gala (Foto Gabriela Nava)

Outro homenageado, na categoria talentos, é o jornalista Ademar Cardoso, conhecido pelos seus passos de dança acrobáticos, tanto no samba quanto no estilo Flashback.

A Igrejinha possui 24 títulos e se consolidou como a Escola de Samba detentora da maior quantidade de títulos do Carnaval em Campo Grande. O ex-presidente, Eduardo Pereira da Silva, o Dudu, estava na roda de bar no dia 12 de maio de 1975, quando a escola foi fundada, e também foi destaque entre os homenageados.

Ainda dentro da programação comemorativa do Jubileu de Ouro, a Diretoria fará o lançamento do enredo no dia 27 de julho, domingo, no Rádio Clube, com uma feijoada.

A escola sempre é procurada para se apresentar fora de Mato Grosso do Sul. Já foi homenageada no festival América do Sul, em Corumbá, pela Escola A Pesada, também de Corumbá, pela Acadêmicos do Salgueiro, no RJ, Nenê da Vila Matilde, Mocidade Alegre, X9 Paulistana e Rosas de Ouro, em São Paulo e, recentemente, foi representada na Alemanha por Chris Almeida.