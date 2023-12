Aquidauana presente na Feira de Turismo Rural do Brasil

Divulgação

Aquidauana marcou presença no 19º Rural Tur – Feira de Turismo Rural do Brasil, feira que nada mais é que a vitrine para o Turismo Rural Nacional, permitindo, ainda, a troca de experiências entre os expositores.

O evento traz uma importante rede de colaboração no segmento do Turismo Rural no Estado, divulgando destinos e atrativos turísticos, bem como, culinária e artesanato regional.

O 19º Rural Tur aconteceu na Feira Central de Campo Grande, dos dias 12 a 14 de dezembro, onde mais de 140 expositores expuseram produtos e serviços de Turismo Rural, rodadas de negócios e apresentações culturais.

Aquidauana esteve representada no 19º Rural Tur com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e, também, os expositores - Pururuca Pantaneira (Lino); Aecopaxi (Camisão); Massas Perico; Artesanato (Janir); Sapicua Pantaneiro; Vaca Ri (Anastácio); Instituto Morro Azul; Artesanato (Sônia Correa); Aguapé – Joana.

Importante para a área de Turismo, dentre os expositores, participaram SEBRAE de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Espírito Santo.