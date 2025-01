Aquidauana promove 4ª edição da Festa do Pequi com música e gastronomia regional

Pequi é iguaria em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

O distrito de Camisão, em Aquidauana, será palco da 4ª Festa do Pequi, que acontece nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. O evento, que celebra o fruto típico do cerrado e seu papel na cultura e culinária local, promete reunir a comunidade em torno de lazer, música e sabores regionais.

Com entrada gratuita, a festa busca promover artistas locais, fortalecer a economia da região e movimentar o comércio e o turismo, beneficiando moradores, pousadas, restaurantes e casas de temporada nos distritos de Camisão e Piraputanga.

A programação conta com shows de artistas regionais e opções gastronômicas que destacam o pequi como ingrediente principal.





As apresentações incluem Gabriel Castilho e Lino & Nando na abertura (31/01), Grupo Campezito e Gleici Helena no dia seguinte (01/02), e no domingo (02/02), a partir das 11h, a dupla Michel & Felipe embala o público durante o almoço na praça de alimentação.

O evento é realizado pela Prefeitura de Aquidauana, com organização da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) e apoio da Associação de Moradores e Lideranças de Camisão, do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e da Associação dos Empreendedores do Corredor Turístico Paxixi (AECOPAXI).