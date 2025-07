Aquidauana promove Arraiá Solidário com comida típica e R$ 3 mil em prêmios

O evento será realizado no endereço Rua Honório Simões Pires / Ilustrativa/PMB

Na próxima quarta-feira, 2 de julho, a partir das 19h, o pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em Aquidauana, será transformado em um verdadeiro arraiá. A cidade vai receber a 1ª Festa Julina da Secretaria, um evento solidário que promete muita animação e apoio a quem mais precisa.

Com entrada gratuita, a festa contará com comidas típicas, quadrilha, música ao vivo e um animado festival de prêmios, que vai distribuir até R$ 3 mil em dinheiro. As cartelas para concorrer ao sorteio custam apenas R$ 10 e todo o valor arrecadado será destinado a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos do município.

O evento será realizado no endereço Rua Honório Simões Pires, número 618, no bairro Cidade Nova, e é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!