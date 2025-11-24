Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:24

Aquidauana realiza 1ª Feira Gospel com música, teatro e oração

Evento acontece na quinta-feira na Feira da Estação Rodoviária, das 17h às 23h

Publicado em 24/11/2025 às 19:00

Atualizado em 24/11/2025 às 19:38

Feiras são tradicionais em Aquidauana / Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana recebe nesta quinta-feira (27) a primeira edição da Feira Gospel, evento que reúne apresentações artísticas, momentos de louvor e uma programação voltada à valorização da música e da cultura cristã. A atividade será realizada das 17h às 23h, na Feira da Estação Rodoviária, na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto.

A programação inclui apresentações de teatro, dança e momentos de oração, além da participação das bandas das igrejas Quadrangulares e da Banda Ministério Santidade, que prometem animar o público com repertório de louvor e adoração.

Além da parte cultural, o evento também contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas e bancas de artesanato, fortalecendo a economia local e oferecendo aos visitantes uma experiência completa.

