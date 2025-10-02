Aquidauana recebe edição do Global Big Day com observação de aves

Aviturismo na observacao de aves / Ilustrativa/ Edson Moroni

No próximo dia 11 de outubro, Aquidauana será palco de mais uma edição do Global Big Day, evento internacional dedicado à observação de aves. A atividade será realizada das 6h às 10h30, no Parque da Lagoa Comprida, com ponto de encontro na entrada principal.

Aberto ao público e voltado para todas as idades, o evento convida a comunidade a explorar a riqueza da avifauna pantaneira em uma experiência de contato direto com a natureza. A organização orienta que os participantes levem binóculos, câmeras fotográficas e água, além de usar roupas confortáveis e protetor solar.

A Passarinhada Global Big Day é uma oportunidade para apreciar a biodiversidade do Pantanal e incentivar a conscientização ambiental por meio da observação das espécies em seu habitat natural.

Famílias, grupos de amigos e entusiastas da natureza estão convidados a participar. A atividade é gratuita e não exige inscrição prévia.

