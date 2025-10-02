Acessibilidade

02 de Outubro de 2025

Evento

Aquidauana recebe edição do Global Big Day com observação de aves

Atividade será no Parque da Lagoa Comprida, no dia 11 de outubro, com entrada gratuita

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 15:34

Aviturismo na observacao de aves / Ilustrativa/ Edson Moroni

No próximo dia 11 de outubro, Aquidauana será palco de mais uma edição do Global Big Day, evento internacional dedicado à observação de aves. A atividade será realizada das 6h às 10h30, no Parque da Lagoa Comprida, com ponto de encontro na entrada principal.

Aberto ao público e voltado para todas as idades, o evento convida a comunidade a explorar a riqueza da avifauna pantaneira em uma experiência de contato direto com a natureza. A organização orienta que os participantes levem binóculos, câmeras fotográficas e água, além de usar roupas confortáveis e protetor solar.

A Passarinhada Global Big Day é uma oportunidade para apreciar a biodiversidade do Pantanal e incentivar a conscientização ambiental por meio da observação das espécies em seu habitat natural.

Famílias, grupos de amigos e entusiastas da natureza estão convidados a participar. A atividade é gratuita e não exige inscrição prévia.

