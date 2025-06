Arraiá da Assembleia tem entrada gratuita e reforça compromisso social com entidades beneficentes

Arquivo ALEMS

Na próxima sexta-feira, 27 de junho, a partir das 18h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza a terceira edição do seu Arraiá, uma festa junina que vai além da celebração cultural e se firma como um evento com forte impacto social. Com entrada gratuita e aberta a toda a população, a festividade acontece na rampa de acesso da Casa de Leis, no Parque dos Poderes, reunindo música, gastronomia típica e solidariedade.

Mais do que um momento de lazer, o Arraiá da ALEMS é uma importante ação de apoio às entidades assistenciais do Estado. As barracas da festa são operadas por instituições beneficentes, e toda a renda arrecadada com a venda de alimentos e produtos será revertida para projetos sociais que atendem públicos em situação de vulnerabilidade, como crianças, idosos, pessoas com deficiência e mulheres.