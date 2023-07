Arraiá dos Baianos acontece no sábado em Piraputanga

Divulgação

Tudo está sendo preparado para a realização do Arraiá dos Baianos na Associação Furnas dos Baianos, em Piraputanga.

A festa vai acontecer no dia 08 de julho (sábado), a partir das 19 horas. Animação fica por conta dos grupos de baile "Nosso Balanço" e "Trem Bom". Terá bebidas, comidas típicas e apresentações de dança de quadrilha.

A realização do arraiá é da Associação Furnas dos Baianos com apoio da Prefeitura de Aquidauana e do Governo do Estado de MS.