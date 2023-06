Assembleia Legislativa promove Arraiá nessa sexta-feira

Divulgação

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) promove o primeiro Arraiá da Casa, na próxima sexta-feira, dia16. O evento vai acontecer no estacionamento de visitantes, a partir das 17 horas, em Campo Grande.

De acordo com a assessoria de imprensa da Assembleia, toda a renda com a venda produtos e comidas típicas será revertida para as 22 entidades filantrópicas que terão barracas no dia do evento.

Também haverá recolhimento de agasalhos destinados à Campanha "Seu Abraço Aquece", do governo do Estado.

A programação da festa inclui apresentações de danças típicas e duas atrações musicais subirão ao palco: a dupla João Haroldo e Betinho e o Grupo Canto da Terra.

Uma das entidades participantes é Associação Amor Pela Vida, que terá uma barraca com doces e quentão. Há oito anos, a instituição oferece cursos de música, artesanato, promove campanhas de doação de alimentos e agasalhos destinados a famílias em vulnerabilidade social, além de ajudar hospitais filantrópicos.