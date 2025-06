Banda da Marinha, orquestra de harpa e peoa mirim emocionam Pantanal Tech

Peoa mirim entrou a cavalo e tocou berrante paera as autoridades na UEMS

A recepção ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, na cerimônia de abertura da Pantanal Tech, realizada na manhã desta quinta-feira (26), ofertou ao público presente e as demais autoridades constituídas, imagens emocionantes a ponto de lacrimejar os olhos de algumas pessoas.

O governador foi recepcionado com a música Aquarela do Brasil, tocada por 20 integrantes da Banda do 6º Distrito Naval, sob a regência do maestro sub-oficial Garcia. Na sequência, imagem incomum no palco: uma orquestra de músicos com harpas, integrantes do Projeto Harpa, de Porto Murtinho. “É a primeira apresentação deles fora do município”, informa a Assessoria de Imprensa da Prefeitura.

Banda de Música do 6º Distrito Naval, de Ladário, recepcionou o governador com Aquarela do Brasil (Foto João Éric)

Emoção maior, para muitos, foi ver a peoa mirim, de apenas 5 anos, entrar a cavalo e tocar o para as autoridades e o público presente. Ágatha Rodrigues Pasquetti, estava montada na égua Indiana (UEMS), e representou o trabalho do peão de boiadeiro das comitivas pantaneiras ao tocar as boiadas.

Ela é filha do Gerente da Unidade da UEMS em Aquidauana, Thiago Pasquetti, que não se conteve de emoção. Logo atrás, entrou em meio ao público, o Boi Juca, da raça nelore. O público aplaudiu em libras-Linguagem de sinais, para evitar espantar os animais.

Orquestra de harpas de Porto Murtinho impressionou o público na recepção ao governador na UEMS, em Aquidauana (Foto João Éric)

Na platéia, além do governador Eduardo Riedel, as senadoras Soraya Thornicke, o Deputado Federal, Beto Pereira; o deputado Estadual Pedrossian Neto; os prefeitos Manoel Aparecido da Silva, o Cido, de Anastácio; Gabriel Alves de Oliveira, Dr. Gabriel, de Corumbá; Juliano Miranda, de Jardim; Fábio Santos Florença, Fabinho; André Guimarães, de Nioaque; e Wladimir de Souza Volk, Japão.

Foram recepcionados pelo Reitor da UEMS, Laércio Carvalho, juntamente com a Reitora do Instituto Federal de MS, Elaine Cassiano; e da Universidade Federal de MS, Camila Ítavo. A Senadora Soraya Thronick, mencionou o fato de ter visto lágrimas nos olhos do gerente do campus, Thiago Pasquetti: “Ele é chorão mesmo”.