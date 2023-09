9° Batalhão de Engenharia e Otávio Mongelli tocam no hasteamento da bandeira

Cerimônia nesta manhã na Praça dos Estudantes / Foto: Rhobson Lima/ O Pantaneiro

As comemorações do Dia da Independência, 7 de setembro, começa em Aquidauana na Praça dos Estudantes. As bandas do 9° Batalhão de Engenharia e Combate "Carlos Camisão" e banda municipal Otávio Mongelli se apresentam. Seguindo o cronograma, durante o ato de hasteamento, tocou o hino nacional e hino da Independência. O ato de hastear a bandeira do país significa a defesa da Pátria e sentimentos nacionalistas.

O início do desfile está previsto para às 8h, a partir da Rua 7 de Setembro, com cerca de 17 instituições.